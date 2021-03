Els empleats de Tecnove a Nissan Barcelona comencen una vaga indefinida

Els treballadors de Tecnove, companyia que ofereix els serveis de restauració col·lectiva en les instal·lacions de Nissan a la Zona Franca, el Prat, Montcada i el Port de Barcelona, han iniciat aquest divendres una vaga indefinida per falta d'acord amb l'empresa.





Fàbrica de Nissan a la Zona Franca (EP)













En un comunicat aquest divendres, el Col·lectiu Ronda, que assessora el comitè d'empresa de Tecnove, ha explicat que la plantilla ha intentat des del passat mes de desembre garantir la seva participació en una possible reindustrialització de la planta de Nissan, així com assegurar indemnitzacions similars a les pactades per la plantilla de Nissan en cas d'extinció dels contractes de treball.





A el no haver arribat a cap acord amb Tecnove, el personal de la companyia ha deixat d'oferir el servei de restauració col·lectiva des de les 13.00 hores d'aquest divendres a les diferents instal·lacions de Nissan a Catalunya.





EL FUTUR IMMEDIAT DELS TREBALLADORS

L'atur és la resposta de la plantilla al que consideren un "incompliment" de la voluntat expressada per la seva ocupadora de desenvolupar un procés de diàleg amb els seus representants encaminat a abordar el futur immediat dels treballadors de Tecnove i de la manca de compromís de Nissan a l'hora d'implicar-se en la recerca d'una solució al conflicte, com sí que ha fet en relació a altres empreses subcontractades.





El Col·lectiu Ronda ha al·legat que, a diferència del que ha succeït amb altres empreses subcontractades que oferien serveis de forma regular per a Nissan, Tecnove "no ha ofert a la seva plantilla cap tipus de garantia ni s'ha avançat en la negociació de les condicions d'extinció dels seus contractes una vegada finalitzi la seva relació amb la multinacional japonesa ".





Ha explicat que el contracte de serveis de Tecnove amb Nissan finalitza el proper 31 de març i no hi ha "cap garantia de continuïtat per a la plantilla", malgrat que Nissan no preveu cessar la seva activitat fins al 31 de desembre.





Fonts de Nissan han confirmat que els ha arribat l'anunci de la vaga i han afirmat que el seu origen procedeix d'un conflicte intern de la pròpia Tecnove.