Unió de Pagesos trasllada propostes a l'Administració perquè la campanya de la fruita es desenvolupi amb les màximes garanties

Unió de Pagesos ha traslladat a l'Administració un decàleg de propostes perquè el sector de la fruita dolça tingui tot el suport necessari de cara a la campanya de recollida de fruita, que començarà les properes setmanes a Catalunya, tenint en compte que aquest any serà el segon que es desenvoluparà en un context de crisi sanitària, social i econòmica ocasionades per la covid-19, i agreujada, en el cas del sector, per una crisi continuada de preus. Cal recordar que l'increment de preus de l'any passat no va compensar la reducció de la producció. El sindicat recorda que el sector de la fruita dolça és estratègic per al país i, per tant, cal que sigui considerat essencial.





Tractorada d'Unió de Pagesos (EP)







Com en les campanyes de la fruita anteriors, Unió de Pagesos ha presentat propostes perquè les administracions habilitin les mesures necessàries per a la viabilitat d'aquesta i per a la del sector. Així, calen, de manera urgent, mesures per palliar la crisi de preus que pateix la pagesia de la fruita dolça, i també gestió adequada de la campanya agrària.





Respecte a la campanya agrària, és imprescindible que el sector disposi de la mà d'obra que necessita, que tingui garantida la mobilitat quan sigui necessari per a la seva feina, i que vetlli perquè es faci sempre amb un contracte garantit i amb les condicions adequades d'habitatge per als treballadors. El sindicat també reclama ajuts per fomentar la contractació de proximitat i que el sector pugui accedir a bonificacions a la contractació per a persones que vulguin treballar a la campanya. Per aquests motius, cal que tinguin continuïtat les normes establertes el 2020 sobre autoritzacions excepcionals de treball i de foment de la contractació, entre altres. És prioritari dotar de recursos i eines el sector perquè la campanya es desenvolupi amb les màximes garanties sanitàries per a les persones treballadores, amb equips de protecció individual i la qualificació del sector com a essencial en el pla de vacunació i facilitació de tests d'antígens.





Pel que fa a les mesures específiques per a la fruita dolça, el sindicat lamenta que algunes de les reivindicacions pròpies per al sector no hagin tingut el suport d'altres organitzacions, ni hagi hagut els compromisos de les administracions per defensar-les o aplicar-les. Unió de Pagesos exigeix, entre altres qüestions, que els agricultors professionals accedeixin als ajuts directes de la PAC, com el sindicat ja va aconseguir per als joves que es van incorporar al sector, accedint a drets de la reserva.





També demanen executar íntegrament un Pla de reestructuració en l'àmbit estatal que permeti arrencar 10.000 hectàrees de préssec i nectarina i reconvertir 2.500 hectàrees de poma, així com un ajut d'Estat de fins a 25.000 euros per explotació per fer front a problemes de liquidat. En el mateix sentit, cal adequar els mòduls de l'IRPF 2020, tant per a la fruita de pinyol com per a la de llavor; un sistema de captació de preus en origen vàlid, transparent i obligatori per poder exigir mesures extraordinàries de gestió de crisis a la Unió Europea quan calguin, i una reforma de la Llei de la cadena alimentària per posar fi a la venda a resultes (lliurar la fruita sense preu), entre altres qüestions.





Finalment, el sindicat reclama que els ajuntaments de les zones fruiteres redueixin l'IBI per a la pagesia i que demanin a l'Estat la compensació corresponent per tal que no perdin recursos.