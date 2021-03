Cinc mentides sobre el coronavirus que no has de creure

La COVID-19 és un terme femení, malgrat que ho veiem molt escrit com 'el COVID' i així ho confirma la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola (RAE), encara que cada vegada més s'està generalitzant el seu ús masculí.





Coronavirus (EP)





Aquesta malaltia, segons explica l'especialista en medicina familiar i comunitària el doctor Fernándo Fabiani, deriva de 'coronavirus disease 2019' o malaltia per coronavirus 2019.





"No es tracta del primer coronavirus que afecta l'ésser humà, hi ha sis previs a el que ens ocupa i que ens han tingut tan ocupats. (...) Quatre d'ells provoquen poc més que un refredat lleu, els altres dos sí que han causat brots de malaltia greu en humans, la SARS-CoV de l'any 2000 i el MERS-CoV de 2012 ", relata.





Sobre la SARS-CoV-2, protagonista de l'actual pandèmia, diu que "igual o més viral que el propi virus han estat els rumors, mites, i gairebé llegendes que han volat per xarxes socials i grups de WhatsApp".





Així, i amb l'objectiu de desmuntar els mites més estesos sobre la COVID -19 en la nova edició de Et puc parlar clar? (Aguilar) ha inclòs un contingut extra en el qual enumerar els principals rumors que s'han estès sobre la mateixa.





El doctor Fernando Fabiani destaca els següents:





1.- L'ús de les mascaretes pot afectar l'oxigenació o pot representar un problema per a la salut, no es poden portar molt de temps perquè t'intoxiques amb el teu propi diòxid de carboni, cosa que genera un problema perillós. "És un mite que cal desmuntar, quan està demostrat que és una eina fonamental enfront de el contagi de COVID", subratlla.





2.- Tot el que envolta els suplements vitamínics com una cosa curativa de la COVID. "Es veu constantment, perquè més enllà que no solen ser perillosos per a la salut a determinades persones els pot generar un cost que no poden assumir, no són barats, i després ens pot generar una falsa sensació de tranquil·litat. 'Com que jo prenc això em quedo tranquil en aquest sentit'. La solució no està en atipar-se a base d'aquests suplements, no hi ha vitamines que ens facin immunes davant del coronavirus", adverteix.





3.- Fabiani rebutja també tots els "remeis absurds" que han sorgit i curiosament tocaven hàbits tòxics, com la creença difosa en aquesta etapa que el fumar protegia del coronavirus, o el beure alcohol desinfecta les mans. "Afortunadament ja no se senten però pretendre que amb l'ús de tòxics ens protegim de la COVID és perillós. Sí que s'ha demostrat que les malalties cròniques augmenten el risc de malaltia greu per coronavirus SARS-CoV2, amb la qual cosa l'hàbit tòxic mai és una bona idea, i en pandèmia menys encara", declara.





4.- Intentar matar el coronavirus de forma peregrina. Hi ha una forma molt senzilla, rentar-nos les mans amb aigua i amb sabó, o com a alternativa el gel hidroalcohòlic, però s'han corregut rumors que es pot matar amb un assecador amb aire calent, que per netejar superfícies en lloc d'aigua amb lleixiu ja que es venen unes màquines portàtils de radiacions ultraviolada. Creu que afortunadament tenim remeis útils, aigua i sabó, i per a superfícies un litre d'aigua amb dues cullerades de lleixiu. Aquestes idees, en la seva opinió, ens allunyen d'alguna cosa eficaç i barata, i ens poden conduir a coses ineficaces que a la fi responen a un oportunisme que hem d'intentar evitar.





5.- Posant-nos més seriosos, el doctor ressalta que aquesta frase que "la COVID no entén de classes socials" mereix ser col·locada a l'altura de mite perquè, "evidentment el virus com a ésser viu no entén, infecta el cos que es troba, però que la pandèmia i la seva forma d'afectar depèn, i molt, de les classes socials és més que evident".





Segons insisteix, no tothom té ocasió de teletreballar, com ara els repartidors a domicili o els caixers en supermercats.





"Tots aquests missatges són mites i una de les coses que hauríem d'aprendre després d'un any és que la classe social i la situació socioeconòmica han afectat en el risc de manejar la malaltia i les conseqüències a nivell sanitari i econòmic", sentencia l'especialista en medicina familiar i comunitària Fernando Fabiani.