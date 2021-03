Un grup de pirates segresta quinze tripulants d'un vaixell de càrrega al golf de Guinea

Quinze tripulants d'un vaixell de càrrega neerlandès han estat segrestats per un grup de pirates quan navegaven pel golf de Guinea, segons ha confirmat la naviliera.









Vaixell de càrrega (EP)





El vaixell de càrrega, identificat com Davide B., de bandera maltesa i classificat com un transport de productes químics, va ser atacat dimecres quan navegava a unes 200 milles nàutiques de la costa del Benín, mentre cobria el trajecte de Riga (Letònia) a Lagos (Nigèria).





Sis tripulants més han resultat illesos i continuen a bord del vaixell, ara protegits per les forces de seguretat, però l'operadora De Poli Shipmanagement mostra preocupació perquè els pirates encara no s'han posat en contacte amb ells.





"Ara la prioritat principal és contactar amb els desapareguts per garantir que siguin alliberats tan aviat com sigui possible", ha explicat un portaveu.