La Policia i l'Europol intervenen la primera embarcació semisumergible d'Espanya per al tràfic de drogues

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb les autoritats de cinc països estrangers i sota la coordinació d'Europol, han intervingut en la província de Màlaga la primera embarcació semisubmergible localitzada a Espanya preparada per al tràfic de drogues.





MÉS INFORMACIÓ Detinguts a Barcelona els principals responsables d'una xarxa europea de tràfic de marihuana

Intervinguda la primera embarcació semisubmergible localitzada a Espanya per al tràfic de drogues (EP)





La confiscació s'emmarca en la macrooperació 'Ferro', portada a terme contra una organització criminal internacional, presumptament dedicada a la producció i distribució de substàncies estupefaents, que ha permès la detenció de 52 persones, 30 de les quals han ingressat a la presó provisional, segons un comunicat aquest divendres.





Segons ha explicat la Policia Nacional, els agents han realitzat un total de 47 registres, a Tarragona (6), Barcelona (11), Girona (3), Màlaga (11), Castelló (4), València (2), Múrcia ( 7), Cadis (1), Granada (1) i Badajoz (1) que ha permès desmantellar, a la província de Barcelona, un laboratori clandestí de processament de clorhidrat de cocaïna, així com una plantació indoor de marihuana amb 1.200 plantes. Com a resultat hi han intervingut més de 400 quilos de cocaïna, 600 quilos d'haixix i més de 100.000 euros en efectiu, entre altres efectes.





Els dispositius policials realitzats han comptat amb la participació de més de 300 agents, així com amb la col·laboració de les autoritats colombianes, holandeses, portugueses, la NCA britànica, la CBP d'Estats Units i Europol sota la denominada operació Taurona II. La investigació ha estat coordinada, en funcions de direcció i tutela, per la Fiscalia i el Jutjat d'Instrucció 3 de Tarragona.





La investigació va començar l'any passat quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una organització criminal internacional presumptament dedicada a la importació i comercialització de grans quantitats d'estupefaents (cocaïna, haixix i marihuana) .Així mateix, van detectar que estava integrada per ciutadans de diverses nacionalitats, sent els principals investigats espanyols, colombians i dominicans.





A més, els agents van constatar que l'organització criminal estava assentada en el litoral espanyol, on disposaven de la infraestructura i la logística necessàries per transportar importants quantitats d'estupefaents (embarcacions, naus industrials, camions), localitzant concretament a Catalunya tant els principals investigats com els centres de processament.





Així, entre els mesos d'abril i desembre de 2020 es van produir a Colòmbia successives confiscacions de cocaïna oculta i dissolta en mercaderia legal el destí final era Espanya, a través del Regne Unit i Bèlgica. En tots els casos, gràcies a la col·laboració entre la Policia Nacional d'Espanya i la Policia Nacional de Colòmbia, es van intervenir contenidors que pertanyen a una empresa que transportaven embalums la mercaderia estava contaminada amb cocaïna. El total de les confiscacions llançar un total de 2.900 quilos d'estupefaent.





Dies previs a l'explotació de l'operació a Espanya, les autoritats van interceptar un camió tràiler a Lisboa (Portugal), amb destinació al Regne Unit, que transportava ocults, a l'interior de banyeres d'hidromassatge, 100 quilos d'haixix i 100 quilos de marihuana .





Segons ha explicat la policia, l'explotació de la investigació a Espanya es va dur a terme en quatre fases. La primera es va realitzar al novembre de 2020, quan els agents van localitzar els domicilis dels principals membres de l'organització a la localitat de Tarragona, que va concloure amb la pràctica de sis registres domiciliaris en diferents punts i amb 13 detencions, entre elles la del principal investigat.





Així mateix, els agents van localitzar una "cuina" en un habitatge on van confiscar 15 quilos de clorhidrat de cocaïna disposats en blocs i llestos per a la seva distribució a l'engròs, així com 60 quilos de cocaïna al costat de diferents substàncies químiques (precursors), i van intervenir 13.000 euros en metàl·lic.





La segona fase va tenir lloc el passat mes de febrer, quan els agents van detectar una altra branca de l'organització assentada a la Costa de Sol. Van observar que la seva principal activitat consistia en el tràfic d'estupefaents a través del Estret de Gibraltar i, en aquest sentit, van interceptar un enviament d'haixix amb destinació a França i Itàlia al peatge de Salou (Tarragona).





PRIMERA EMBARCACIÓ SEMISUBMERGIBLE

Com a resultat del dispositiu, els agents van confiscar 583 quilos d'haixix, van intervenir 12.000 euros en metàl·lic i van detenir quatre persones. A més, van realitzar cinc registres, localitzant en una nau situada a Màlaga una embarcació semisubmergible condicionada per al trànsit de grans quantitats de droga.





L'embarcació, primera amb aquestes característiques localitzada a Espanya, es trobava en construcció quan va ser localitzada i té unes dimensions de nou metres d'eslora, tres de mànega i tres calat. La seva fabricació ha estat artesanal, utilitzant una quilla sobre la qual s'ha muntat una estructura de quadernes i reforços amb panells de contraxapat i fibra de vidre per dotar el conjunt de la necessària resistència estructural.





Comptava amb dos motors de 200 CV cadascun, controlats des d'una consola interior done es troba el volant de govern i les palanques d'embragatge i acceleració dels motors. Els investigadors estimen que tenia capacitat per transportar fins a dues tones d'estupefaent.





La tercera fase d'explotació de la investigació també es va desenvolupar al mes de febrer. Els agents van tenir coneixement que un dels principals investigats es trobava a l'Aeroport del Prat amb intenció d'abandonar el nostre país i desplaçar-se a Holanda, motiu pel qual va ser detingut.





Així mateix, van realitzar un registre en una nau ubicada al municipi barceloní de Sant Vicenç de Castellet, on van intervenir 21 quilos de cocaïna --en planxes de 350 grams cadascuna-- i 2.200 sacs que van llançar un pes total de 22 tones de substrat de coco (substància que l'organització utilitzava per ocultar la droga) impregnat amb més de 300 quilos de cocaïna. D'altra banda, van ser detingudes cinc persones més relacionades amb l'organització.





A mitjan febrer, els agents van localitzar un laboratori clandestí dedicat a l'extracció, producció i adulteració de cocaïna. Així mateix, van trobar 12.000 litres de precursors emmagatzemats per al processament de cocaïna, el que es tradueix en una producció aproximada de 750 quilos mensuals d'aquesta substància.





D'altra banda, l'organització utilitzava com a font de finançament la plantació de marihuana, comptant amb tota la infraestructura necessària per a la seva producció i posterior distribució a Alemanya. A la nau annexa a laboratori clandestí, els investigadors van localitzar una plantació indoor amb unes 1.154 plantes de marihuana que van llançar un pes aproximat de 150 quilos.





Finalment, a finals de febrer es va dur a terme la quarta i última fase d'explotació de la investigació. Els agents van fer 24 registres en diferents províncies --Tarragona, Barcelona, Castelló, València, Múrcia, Màlaga, Cadis, Granada i Badajoz-- i van detenir 21 persones.





En aquesta fase també van detenir les persones responsables dels enviaments d'haixix cap al Regne Unit a través de Portugal i als principals investigats encarregats de les importacions i exportacions de droga fins i des d'Espanya.