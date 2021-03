El 2020, Catalunya va ser la comunitat que va trigar més en pagar als proveïdors

Catalunya, juntament amb Aragó, va ser la comunitat autònoma que de mitjana més va trigar a pagar als a proveïdors a tancament del 2020, amb 38,17 i 37,32 dies, respectivament. La mitjana a les autonomies durant el mes de desembre se situa en 26,96 dies, primer mes des de l'inici de la sèrie a l'abril de 2018 que baixa dels 30 dies.





Segons ha informat el Ministeri d'Hisenda en un comunicat, el PMP es redueix en 5,3 dies respecte al mes anterior, suposant una disminució del 16,43 per cent.





Han afirmat que aquest mínim "històric" es deu, en gran part, als majors recursos de finançament aprovats pel Govern central, especialment els 16.000 milions transferits als territoris mitjançant el Fons COVID-19.





En relació a la composició del PMP, la ràtio d'operacions pagades se situa en 26,94 dies i la d'operacions pendents de pagament en 26,99 dies. Això suposa un increment de 0,24 dies de la ràtio d'operacions pagades, i una baixada de 10,89 dies a la ràtio d'operacions pendents de pagament, respecte al mes anterior.





Aquest mes, cap comunitat presenta un PMP superior el termini de 60 dies, límit a partir de qual el Ministeri d'Hisenda comença a aplicar les mesures previstes en la normativa d'estabilitat.





A més, hi ha 13 comunitats que estan per sota dels 30 dies i, per tant compleixen el límit establert en la normativa. En concret, la Regió de Múrcia és la que va registrar un menor PMP amb 7,21 dies i el segueixen Extremadura amb 14,52 i Cantàbria amb 17,44 dies.





Per la seva banda, el PMP de l'Administració Central s'ha xifrat en 24,21 dies al desembre de 2020, 4,44 dies menys que al novembre. La ràtio d'operacions pagades s'ha situat en 20,48 dies, mentre que la ràtio d'operacions pendents de pagament ha arribat als 37,91 dies.





CORPORACIONS LOCALS

Pel que fa al conjunt de les corporacions locals, i l Període Mitjà de Pagament a Proveïdors descendeix fins als 47,90 dies en el quart trimestre del l'any, 22,45 dies menys pel que fa al tercer trimestre del 2020.





A més, de les entitats que han presentat informació en aquest període, la majoria compleix amb el termini de pagament que marca la normativa de morositat.





Concretament, el 85,56 per cent de les entitats de cessió (grans municipis de més de 75.000 habitants, diputacions i consells) i el 84 per cent de les de variables (resta de municipis) presenten en aquest període un PMP igual o inferior a 30 dies.





Amb les dades de la mostra es pot afirmar que el 80 per cent de les entitats que presenten informació presenten un PMP igual o inferior a 25,53 dies.





Si no es tenen en compte les entitats amb un PMP excessiu (superior a 60 dies), i que representen al voltant del 8,72 per cent en cessió i el 8,32 per cent en variables, el PMP baixaria fins als 16,73 dies en el quart trimestre per a la totalitat el subsector, un import clarament dins del termini legal, rebaixant en una mica més de 4,16 dies la dada del tercer trimestre.





De les principals ciutats, nou de deu milloren la seva PMP respecte al novembre, i tan sols una ciutat presenta al desembre un PMP superior als 60 dies: Les Palmes de Gran Canària.

Quant al deute comercial, l'import ascendeix a 4.380,06 milions d'euros, equivalent al 0,39 per cent del PIB nacional. Això suposa una disminució de 713.880.000 d'euros pel que fa al mes anterior.