El Perú suspèn la quarantena obligatòria per a viatgers estrangers i la PCR per vols nacionals

La ministra de Comerç Exterior i Turisme del Perú, Claudia Cornejo, ha anunciat que el país suspendrà la quarantena obligatòria per a viatgers estrangers i anullarà el requisit de prova PCR negativa en vols nacionals, després d'una lleu millora en les dades de la pandèmia del coronavirus.

Aeroport de Lima (EP)

La decisió s'ha pres en l'última sessió del Consell de Ministres i en el cas de les PCR es manté el requisit de presentació obligatòria per als viatgers que arribin al Perú des de l'estranger, informa RPP Notícies.





El sector turístic del Perú ha presentat unes pèrdues de més del 70 per cent principalment per la pandèmia de coronavirus, segons ha subratllat Cornejo, que ha avançat que s'iniciarà a l'abril una campanya per reactivar el sector.





Un any després de l'inici de la pandèmia, el Perú acumula 1.394.571 casos de coronavirus, després de sumar 3.626 positius en l'última jornada, segons el balanç del Ministeri de Salut publicat aquest dijous.





En aquest període, 48.484 persones han mort, 161 d'elles en les últimes 24 hores, enfront d'un total de 1.301.439 persones que han aconseguit recuperar-se. Així mateix, en l'actualitat el país té 14.755 casos de la Covid-19 actius.