AstraZeneca anuncia que només lliurarà a la UE un terç de les vacunes acordades fins al juny

La companyia farmacèutica AstraZeneca ha reconegut aquest divendres que només podrà lliurar als països de la Unió Europea 100 milions de dosis de la seva vacuna contra el Covid-19 durant el primer semestre de l'any, un terç de totes les que havia acordat amb la Comissió Europea, a causa de les restriccions a l'exportació que tenen tercers països.





"AstraZeneca lamenta anunciar una disminució de la distribució planejada de vacunes contra el Covid-19 a la Unió Europea malgrat haver treballat sense descans per accelerar el subministrament", ha apuntat el laboratori anglosuec en un comunicat.





En concret, la companyia ha assegurat que només serà capaç de repartir als Estats membres 30 milions de dosis abans que acabi el mes de març i uns 70 milions de dosis durant el segon trimestre. En total, 100 milions de dosis que representen un terç dels 300 milions d'unitats que la UE havia adquirit a AstraZeneca.





La relació entre la farmacèutica i Brusselles ja es va tibar fa diverses setmanes quan AstraZeneca va donar a conèixer els seus problemes de producció a les plantes europees. Després de diversos dies de converses amb les autoritats comunitàries, la signatura es va comprometre a repartir 40 milions de dosis a la UE.





Ara, la companyia redueix de nou aquesta xifra als 30 milions, una quantitat que durant aquelles negociacions era considerada com a inadmissible pels serveis europeus. El contracte entre ambdues parts estipulava per al primer trimestre de l'any uns 12 milions de dosis.





"La meitat del subministrament del segon trimestre i 10 milions de dosis en el primer trimestre depenien de la cadena de subministrament internacional de la companyia. Desafortunadament, les restriccions a l'exportació reduiran les entregues en el primer trimestre i probablement afectaran la distribució en el segon", ha allegat el laboratori.





Els mateixos problemes, per tant, afectaran el repartiment previst entre abril i juny. Durant aquest període AstraZeneca havia d'enviar 180 milions de dosis als Estats membres, però finalment només lliurarà uns 70 milions.





La farmacèutica tanca el seu comunicat assegurant que està "collaborant" amb l'Executiu comunitari i amb els socis del bloc per "resoldre" els problemes de producció, i que segueix confiant que la productivitat de les seves plantes europees "segueixi millorant per ajudar a protegir a milions d'europeus del virus".





Hores abans, la Comissió Europea no havia volgut donar les xifres concretes que havia comunicat el laboratori a les autoritats europees, però sí que havia reconegut que la farmacèutica havia de fer "esforços addicionals" per complir amb les entregues promeses.





"Està absolutament clar que són necessaris més esforços per part de la companyia perquè pugui lliurar a la UE el que ha estat acordat. No parlaré de xifres concretes, però està absolutament clar que són necessaris esforços addicionals per complir amb els objectius", ha expressat en una roda de premsa el portaveu principal de l'Executiu comunitari, Éric Mamer.





En aquest context, el portaveu comunitari ha emfatitzat que és "responsabilitat" de l'empresa organitzar la seva producció i el seu calendari d'entrega de manera que pugui distribuir a temps les dosis promeses als Estats membres "sigui quin sigui el seu origen".





"No detallarem aquí les peticions específiques que fem. És responsabilitat de l'empresa organitzar-se per lliurar-nos les dosis acordades sigui quin sigui l'origen d'aquestes dosis", ha afegit Mamer, que ha recordat que el contracte amb el laboratori preveu com a "base" l'entrega des d'una de les quatre plantes que la societat té en la UE.