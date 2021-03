Detenen Jeanine Áñez, l'expresidenta de Bolívia

El ministre de Govern de Bolívia, Eduardo Castillo, ha confirmat la detenció de la qual es va proclamar presidenta interina de país, Jeanine Áñez, com a part del cas 'Cop d'Estat', el qual s'investiga l'origen de la violència sorgida després de les presidencials de 2019, en què l'expresident Evo Morales va ser acusat per l'oposició de frau electoral.





L'expresidenta de Bolívia Jeanine Áñez





"Informo al poble bolivià que la senyora Jeanine Áñez ja va ser confiscada i en aquest moment es troba en mans de la policia", va escriure el ministre de Govern, Eduardo Castillo, al seu compte de Twitter. "Vull felicitar el gran treball del nostre Comando General de la Policia Boliviana, de la Direcció Nacional d'Intel·ligència en aquesta gran i històrica tasca de donar justícia al poble bolivià", ha afegit.





Áñez ha estat confiscada a la matinada d'aquest dissabte després que s'emetés una ordre de detenció que va portar a la Policia a envoltar el seu domicili durant aquest divendres i després registrar-lo, si bé no la va trobar en l'habitatge. De moment, no ha transcendit més informació sobre l'arrest, informa 'El Deure', tot i que es presumeix que serà enviada a la Pau, on arribarà a primera hora del dissabte.





"Denuncio davant Bolívia i el món, que en un acte d'abús i persecució política el govern del MAS m'ha manat aturar. Em acusa d'haver participat en un cop d'estat que mai va ocórrer. Les meves oracions per Bolívia i per tots els bolivians" , ha publicat Áñez en el seu perfil de Twitter minuts després que el ministre anunciés la seva detenció a través de la mateixa xarxa social.





La que va ser presidenta interina de Bolívia està acusada pels delictes de sedició, terrorisme i conspiració. "La persecució política ha començat. El Moviment a Socialisme (MAS) ha decidit tornar als estils de la dictadura. Una pena perquè Bolívia no necessita dictadors, necessita llibertat i solucions", va denunciar Áñez després de conèixer que la Fiscalia havia dictat una ordre per a la seva detenció.





El ministre de Justícia, Iván Lima Magne, va assenyalar que la denúncia que va obrir la investigació que ha provocat la detenció, "s'ha presentat contra l'exsenadora Jeanine Áñez, no contra l'expresidenta", de manera que "no està protegida per un judici de responsabilitats ".





Les autoritats bolivianes van detenir aquest divendres a l'exministre d'Energies Rodrigo Guzmán a Trinitat, al nord de país, a qui "van interceptar al mig del carrer, tres tipus que ni es van identificar, el van pujar a una mobilitat i es van portar", segons relatar la seva esposa, Dalia Lima.





Entre els acusats per la Fiscalia també hi ha els exministres de Justícia, Álvaro Coimbra --ja detingut--; de Govern i mà dreta de Áñez, Arturo Murillo --fugit als Estats Units--; de Presidència, Yerko Núñez; i de Defensa, Luis Fernando López.





Tot ells han estat acusats de delictes de terrorisme, sedició i conspiració, per la seva possible participació durant les violentes revoltes entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 de desembre d'aquest mateix any, incloent les massacres de Treia i Senkata, i que van propiciar la renúncia de Morales a la seva victòria i la seva sortida de país rumb primer a Mèxic i després a l'Argentina.





L'ordre de detenció també sol·licita l'arrest de l'almirall Palmiro Jarjuri, antic comandant de l'Armada, de Jorge Gonzalo Tercers, qui ostentava el mateix càrrec a la Força Aèria, així com del general Gonzalo Mendieta.





PRESÓ PREVENTIVA PER FLAVIO GUSTAVO ARCE





Així mateix, entre els militars acusats per la Fiscalia també hi ha el general de Divisió Aèria Jorge Elmer Fernández i l'excap d'Estat Major de les forces armades, Flavio Gustavo Arce Sant Martí, que va ser detingut dimecres.





Precisament, aquest divendres la Fiscalia va presentar acusacions de sedició, conspiració i terrorisme contra Flavio Arce a una audiència cautelar en què la Justícia va dictar presó preventiva per l'exmilitar a la presó de Sant Pere de la Pau, recull el medi bolivià abans esmentat.





A tot això, se sumen la ordres de detenció emeses ja dijous a la Fiscalia contra l'excomandant de la Policia Boliviana Vladimir Yuri Calderón i de l'excap de les forces armades Williams Kaliman.





En concret, la Fiscalia ha identificat a 13 exautoritats de l'anterior Govern en el marc d'aquesta investigació. El cas 'Cop d'Estat' s'emmarca en una investigació després de la denúncia de l'exdiputada del MAS Lidia Patty, que va acusar Luis Fernando Camacho, governador de Santa Creu i candidat a les presidencials de l'any passat en què va sortir triomfador Luis Arce, d'instigar al costat del seu pare i diversos comandaments militars i policials les revoltes i la sortida de Morales.