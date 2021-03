Les sales de concerts catalanes perden 80 milions després d'un any de "zero activitat"

Les sales de concerts de Catalunya xifren en 80 milions d'euros les pèrdues econòmiques després d'un any "de zero activitat" provocada pel tancament permanent dictat pel Govern mitjançant l'estat d'alarma que l'Executiu va segellar el 16 de març de 2020 pel la pandèmia de coronavirus.





Sala Apolo - Barcelona - EP





El president de l'Associació de Sales de Concert de Catalunya (Asacc) i codirector de la sala Razzmatazz, Lluís Torrents, ha alertat que les ajudes de la Generalitat "són totalment insuficients i hi ha certa discriminació en la seva distribució" segons la mida de les sales .





Ha argumentat que, per a les sales més petites, els ajuts públics sí que contribueixen a sufragar les despeses que els genera mantenir tirat el tancament, però per a les de major aforament "no cobreix ni una quarta part".





Ha assegurat que des de l'inici de la pandèmia s'han deixat de fer uns 8.000 concerts, cosa que ha afectat a cinc milions d'espectadors i a uns 1.700 treballadors de les sales; uns espais que no esperen obtenir beneficis fins a "d'aquí a dos anys".





L'Executiu català ha relaxat certes restriccions i, ara, alguns d'aquests negocis poden obrir, amb llicència de bar i amb limitació d'aforament, una cosa que Torrents no considera que sigui una solució perquè obrir en aquestes condicions "suposaria accelerar el nivell d'endeutament" .





"Ara és inviable econòmicament organitzar concerts, i el que no ens podem permetre és reobrir per tenir més despeses de les que ja tenim", ha clamat.





Així, ha criticat la prohibició de vendre consumicions sense llicència de bar, els horaris limitats d'obertura i tancament dels locals i el confinament municipal, perquè "són mesures que epidemiològicament tenen sentit, però per als que consideren que la cultura és essencial són absurdes ".





Davant d'aquesta situació, ha urgit a implementar l'ús del certificat de vacunació i de test ràpids d'antígens a la porta dels concerts, tot i que veu "reticència per part de la Conselleria de Salut per dedicar esforços humans i econòmics per a recuperar l'activitat total ".





A més, ha reclamat més ajudes per part de la Conselleria d'Empresa, perquè les que ha destinat la Conselleria de Cultura diu que no han arribat a cobrir "ni el 10% de les despeses".





REDUIR AFORAMENT "NO ÉS REINVENTAR"





A l'ésser preguntat per la possibilitat d'adaptar les sales de manera que compleixin les mesures sanitàries per poder celebrar concerts --públic assegut en cadires, amb distància, mascareta i sense consumir--, ha lamentat l'ús a la lleugera del concepte 'reinvenció' i ha al·legat que la música, la cultura i el ball són indissociables: "la nostra activitat és la que és i no podem renunciar-hi".





Segons la seva opinió, les reduccions "dràstiques de l'aforament no és reinventar-se, és intentar canviar l'objectiu d'allò al que ens dediquem" i ha remarcat que celebrar un concert amb el públic assegut és apte per a un determinat tipus de gènere musical i de públic , però no per a un concert del grup de rock AC / DC.





Mentre que les sales de concert en països europeus compten amb un 20% d'inversió pública, segons les seves dades, a Espanya la inversió és "insignificant", de l'1 al 3%, de manera que recorda que no resulta rendible obrir instal·lacions i mantenir a equips, tècnics i professionals tenint en compte que poques sales viuen de la música en directe, i que la majoria de beneficis provenen de les consumicions.





2021, "ANY D'INCERTESA"





Per la seva banda, la gerent de Asacc, Carmen Zapata, també ha assegurat que actualment no hi ha manera viable d'organitzar un concert o esdeveniment musical amb els aforaments permesos per les autoritats sanitàries i ha reivindicat l'efecte "medicinal i terapèutic" de la música en directe.





En relació a una eventual obertura de les sales de concerts multitudinàries, ha alertat que 2021 "continua sent un any d'incertesa", i ha estimat que en l'últim trimestre del l'any el sector revifarà i es podrà obrir amb certa normalitat, però que fins 2022 no recuperaran la viabilitat econòmica de les sales.





SALES I LOCALS D'OCI NOCTURN





El secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, ha dit que cal "voluntat política" per invertir en proves pilot --com la que es va fer a la sala Apolo de Barcelona-- que demostrin que és compatible el normal desenvolupament de l'activitat amb la protecció total de la salut de les persones.





Ha retret a la Generalitat que les restriccions siguin "arbitràries i incoherents, decidides sense fonament científic i que no tinguin credibilitat", i ha recordat que, segons les seves dades, el 80% dels contagis que es produeixen en reunions de familiars i amics al àmbit privat.





Les pèrdues de discoteques i locals d'oci nocturn a Catalunya han superat els 4.000 milions d'euros, cosa que és "irreparable, perquè cada setmana que no es flexibilitzen les restriccions tanquen desenes d'empreses" i ha assegurat que surt rendible reobrir a partir de l'80 % de l'aforament.





Ha alertat que el tancament dels locals d'oci nocturn ha fomentat indirectament que festes il·legals i altres trobades i activitats de socialització es traslladin a "llocs inadequats" on no es compleixen les mesures de seguretat.





A més, ha demanat que s'implementi un pla d'obertura per quan arribi l'estiu i augmenti el turisme "per evitar botellons i per no donar una imatge lamentable a nivell competitiu i com a destinació turística", ha tancat.