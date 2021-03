La Policía de Terrassa desmantella una festa amb 21 persones dins d'un bar

La trucada d’un particular va informar la nit de dijous, a les 21.20 h, que hi havia diverses persones a l’interior d’un bar ubicat entre els carrers de Lleó XIII i de Pau Marsal, a Terrassa.









Carrer de Lleo XIII amb carrer de Pau Marsal - GOOGLE MAPS





Dues patrulles de la Policia Municipal van acudir al lloc i van accedir a l’establiment, on van trobar 21 persones al soterrani. Totes van ser denunciades per incomplir les mesures sanitàries per contenir la Covid-19.





D’altra banda, al llarg del dia d’ahir, la Policia Municipal va interposar 10 denúncies més per incompliment de les restriccions. D’aquestes, cinc es van interposar a persones que no duien la mascareta posada, tres a persones que incomplien el confinament comarcal i, finalment, dues més a persones que es trobaven a la via pública sense causa justificada en horari de toc de queda.