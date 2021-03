Els trànsfugues de Ciutadans prenen possessió com a consellers a Múrcia

Els diputats trànsfugues de Ciutadans, Vall Miguélez, Antonio Sánchez Lorente i Francisco Álvarez han triat la fórmula de la promesa per acceptar aquest dissabte els seus càrrecs i ja formen part de el Govern regional.





EP





Valle Miguélez substituirà la coordinadora autonòmica de el partit, Ana Martínez Vidal, com a consellera d'Empresa, Indústria i Portavocia; el nou conseller d'Ocupació, Recerca i Universitats, és Francisco Álvarez; i el fins ara secretari general de la Conselleria de Dona, Igualtat, LGTBI, Famílies i Política Social, Antonio Sánchez Lorente, és ja el nou conseller de Transparència.





L'acte, que ha començat amb unes breus paraules de la vicepresidenta de Govern, Isabel Franc, ha comptat amb la presència de Maria Pedro Reverte, secretària general de la Conselleria de Presidència i Hisenda, que ha estat l'encarregada d'anar nomenant als nous membres de l'Executiu regional.





Després de prometre els seus càrrecs, el president regional ha finalitzat l'acte amb una breu intervenció en què ha destacat la "importància" que aquest acte té per a la Regió de Múrcia. Una data assenyalada "no per voluntat d'aquest govern, sinó perquè alguns han intentat posar en escac a la Regió de Múrcia en plena pandèmia, en el pitjor moment".





"Aquest govern regional segueix centrat en l'important, en el milió i mig de murcians", ha dit el president regional, que ha remarcat que Múrcia "sempre ha estat un exemple, un mirall en el qual molts s'han mirat, i gràcies a l' compromís de tots els consellers d'aquest govern, i la responsabilitat de la seva vicepresidenta, la Regió sortirà endavant ".





López Miras ha insistit que els murcians "mereixen un govern estable que lluiti contra la pandèmia i la crisi social i econòmica", pel que ha dit, "l'espectacle ha d'acabar ja". "Formem un govern compromès amb la vida dels murcians i els nous consellers assumeixen la responsabilitat més important de les seves vides", ha apuntat.





"Des d'avui treballarem units, perquè la vostra feina farà millor la vida dels altres", ha subratllat, a el temps que desitjava, "que en aquests dos anys siguem capaços de vèncer el virus i de recuperar el vigor de l'economia de la Regió. hem de ser l'eina que ho faci possible. Gràcies per anteposar l'interès de tots ".





Per a l'executiu remodelat avui, "la batalla contra el virus és l'absoluta prioritat, per això la primera reunió de Consell de Govern, serà monogràfica", per seguir avançant contra la crisi sanitària i econòmica derivada del coronavirus. "Som un únic equip, un govern de cada un dels murcians", ha asseverat.