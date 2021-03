Detingut un home a Olesa de Montserrat per assassinar a un altre al carrer Progrés

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb agents de la Policia Local d'Olesa de Montserrat han detingut aquest dissabte un home de 43 anys i de nacionalitat equatoriana, segons informa El Periódico, per presumptament matar amb violència a un altre en el municipi. No es coneixen les causes de l'homicidi.





Els fets han passat la matinada d'aquest dissabte passades les 5.00 hores al carrer Progrés, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.





Agents de la Divisió d'Investigació Criminal del cos s'han fet càrrec de la investigació per determinar i aclarir les circumstàncies de la mort.