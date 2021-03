Chenoa revela què va passar amb el seu xandall i parla de la ruptura amb Bisbal

Chenoa s'ha obert en canal i ha parlat amb la Terremoto de Alcorcón de la relació que guarda amb els seus companys d' 'Operación Triunfo' i atenció! perquè també ha parlat de la seva relació amb David Bisbal, que tant ha donat que parlar durant tots aquests anys. Ha estat al programa 'Dos parejas y un destino'.





La cantant li ha assegurat a la seva companya que no té el número de telèfon de David, però això no significa res per a ella: "No el tinc, no hi és, mai ha estat al xat en realitat, el que passa és que la gent pensa que run run va fora ... no, doncs el mateix que et dic que el de Vero no el vaig tenir fins que no la vaig veure quan va tornar a Espanya. I amb David va passar el mateix, va treballar molt fora i després aquí, no el tinc".





Chenoa té molt bona relació amb tots els companys d''OT' i li sembla preciós poder guardar l'amistat: "Quan fem les quedades de cases rurals que fem pel nostre compte, tornem a conviure, ens fa molta il·lusió i sempre diem que ens vam quedar amb ganes de tornar a entrar a l'acadèmia. Si no tens bon record això no ho dius ".





Pel que fa a la relació amb David Bisbal, Chenoa confessa com va sorgir: "Es produeix dins de l'acadèmia, van ser tres anys. Aquesta història ha quedat una mica al cor, de vegades jo contesto perquè intento fer-ho amb naturalitat i altres de vegades sembla que trec jo el tema. Els dos érem molt públics, però ja han passat 20 anys ".





Com no podia ser d'altra manera, Chenoa ha parlat del famós xandall amb què va sortir a confirmar la seva ruptura amb David Bisbal i ha revelat què va fer amb ell: "Jo crec que el vaig regalar, em va costar sis euros" i a més, ha revelat si el cantant era detallista: "Em va regalar un vestit i això no ho he tirat, el pobre no tenia temps ... era una època que calia pencar i calia aprofitar el moment. Tothom intenta buscar aquest 'no ho has oblidat', però tinc una edat que si no ho superes, malament vas ".