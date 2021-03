Infermeres de Catalunya es querella contra el SEM per "vulneració del dret a vaga"

El sindicat Infermeres de Catalunya ha anunciat aquest dissabte que ha interposat una demanda contra el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per "vulneració del dret a vaga" després de decretar serveis mínims de l'100% per a la vaga de dilluns que ve.





Demanda- Infermeres de Catalunya





"Sempre hem defensat la il·legalitat de decretar uns serveis mínims del 100% davant una convocatòria de vaga, fins i tot en un sistema d'urgències i emergències, ja que de facto elimina un dret fonamental: el dret a vaga", ha informat el sindicat en un comunicat.





Segons Infermeres de Catalunya, el SEM ha informat aquest dijous per correu electrònic als seus treballadors que decretava uns serveis mínims del 100% per a la vaga convocada per la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya per al 15 de març.





A més, el sindicat destaca que el SEM no va decretar els serveis mínims per a les vagues del 8 i el 10 de març, tot i que van ser "convocades legalment".





"Amb aquesta actitud, creiem que el SEM vulnera greument i de forma continuada el dret fonamental a vaga" per no decretar serveis mínims, decretar-los del 100% i fer-ho sense negociar prèviament amb el Comitè de Vaga, indica el comunicat.





ACTITUD "ABUSIVA"





Davant d'aquesta situació, Infermeres de Catalunya ha presentat una demanda davant la Sala del Social del TSJC, i ha demanat mesures cautelars perquè el SEM rectifiqui i decreti uns mínims inferiors al 100% i per "frenar aquesta actitud antisindical i abusiva per part de l' SEM i per part d'altres institucions públiques i privades ".





El sindicat afirma que hi ha diverses sentències fermes del Tribunal Suprem (TS) que ratifiquen sentències del TSJC en què "ja dictaminen la il·legalitat de decretar serveis mínims del 100%".





En la demanda, el sindicat ha afirmat que la conducta del SEM és "especialment greu i pluriofensiva contra el dret fonamental de la vaga" ja que frustra la materialització de la finalitat del dret a vaga i neutralitza els seus efectes, indica textualment.