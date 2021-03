Els Franco consideren que el Pazo és seu per haver-lo ocupat de manera "publica durant més de 30 anys"

Els hereus de Francisco Franco han presentat un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem (TS) contra la sentència dictada el passat 12 de febrer per l'Audiència Provincial de La Corunya, que va confirmar la titularitat pública del Pazo de Meirás, però va condemnar a l'Estat a pagar una indemnització a la família del dictador per les despeses contretes des de 1975.





Pazo de Meirás - EP





En l'escrit, els descendents de Franco al·leguen que la sentència els reconeix l'ocupació de l'immoble "pública, pacífica, ininterrompuda i en concepte de propietaris" i de manera "exclusiva" durant més de 30 anys, des de la mort del dictador en 1975.





D'això se serveixen per justificar que el pazo és seu per usucapió extraordinària i denuncien que la sentència que reafirma el caràcter de les Torres de Meirás com a bé públic contravé el Codi Civil, la Llei d'Enjudiciament Civil i la pròpia jurisprudència del Suprem.





Al costat d'això, posen el focus en que la pròpia Audiència Provincial admet en la seva sentència una possessió de "bona fe" del pazo, el que el va portar a reconèixer-los el dret a ser indemnitzats per la seva conservació i manteniment per "més de quatre dècades" .





Així mateix, entre els set punts del recurs, criden l'atenció sobre el fet que l'Estat reconegués al dictador "la condició de propietari". És més, insisteixen que, després de 1975, hi va haver una "inequívoca voluntat" per part de l'Administració de "separar" el pazo "de tota possible adscripció al públic" i de "desentendre" del seu ús i gestió.





De la mateixa manera, consideren que la sentència de l'Audiència Provincial acredita que Franco "va assumir a títol personal tot un seguit de càrregues i facultats que d'ordinari s'atribueixen al propietari" i que "no van ser assumits" per l'Administració. Això "impossibilita" que es pogués arrogar "una possessió exclusiva i excloent".





"DUBTES" SOBRE LA POSSESSIÓ DEL PAZO





En aquest context, els descendents de Franco al·leguen que la sentència admet que existien "dubtes o incertesa" sobre la possessió del pazo per part de l'Estat, el que és incompatible amb una "possessió en concepte d'amo", que requereix que sigui "nítida i inequívocament constatada ". Per donar suport a aquest argument, citen una sentència de Tribunal Suprem de l'any 2010 i una altra del Tribunal Superior de Justícia de Navarra del 2018.





A més, els néts del dictador asseguren que el fet que hi hagués un guàrdia civil residint i desenvolupant funcions de vigilància fins a 1990, "de cap manera" suposava que era "una finca pública", sinó que es trobava allà perquè Carmen Polo --fallecida en 1988-- i Carmen Franco eren "considerades la vídua i filla de l'anterior cap de l'Estat".





Els hereus també fan èmfasi que, fins a la presentació de la demanda al juliol de 2019, l'Estat "en cap moment" els va traslladar que no fossin "els seus legítims propietaris".





En aquest sentit, consideren que l'actual reivindicació "és un esdeveniment totalment nou que es produeix ara per primera vegada, sense que hagi precedit requeriment formal algun" perquè és ben passés a domini públic.





RECURS DE L'AJUNTAMENT





D'altra banda, fonts del municipals de Sada (La Corunya) han confirmat que aquest dilluns l'Ajuntament presentarà un recurs davant la sentència. El Govern també va decidir aquesta setmana recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem la resolució judicial sobre el Pazo de Meirás.





Paral·lelament, els tres grups amb presència a la Cambra gallega --PPdeG, BNG i PSdeG-- van donar suport que l'Estat i la Xunta de Galícia s'interposen recursos contra la sentència de l'Audiència Provincial de La Corunya sobre el procés de recuperació del pazo.





La secció tercera de l'Audiència Provincial de La Corunya va declarar el pazo i les finques incloses en el recinte com a propietat de l'Estat a l'entendre que l'immoble mai va estar a nom de Francisco Franco perquè la donació realitzada el 1938 per la Junta Pro Pazo de l'Caudillo a un pergamí no era "un títol hàbil" per reconèixer la transmissió.





Per aquest motiu, va condemnar als hereus del dictador a desallotjar el recinte, tot i que els va reconèixer el dret a ser rescabalats en les despeses en què van incórrer des de 1975 per conservar l'edifici. El tribunal va descartar "mala fe" en la possessió per part dels demandats perquè mai van ser requerits per l'Administració perquè lliurar el pazo i "porten més de quatre dècades utilitzant-lo de forma pública, pacífica, ininterrompuda i en concepte de propietaris".