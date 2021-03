Ábalos defineix la "compra de tres trànsfugues" a Múrcia "com si fos una venda d'esclaus"

El secretari d'Organització de PSOE i ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha assenyalat que la "compra de tres trànsfugues" a la Regió de Múrcia s'ha gestat "com si es tractés d'una venda d'esclaus".





José Luis Ábalos - EP





"Hem vist com a Múrcia, a la plaça pública, com si es tractés d'una venda d'esclaus, es va gestar una compra de tres trànsfugues", ha criticat aquest dissabte Ábalos durant la seva intervenció en una trobada telemàtic amb alcaldes socialistes.





En aquest context, el socialista ha destacat que és tal "la misèria" en la negociació el Partit Popular que "costa mirar-se a la cara". "Ara són despatxos foscos, a mitja llum, on es posa preu a les persones", ha afegit.





"Aquesta setmana hem vist sense cap pudor com es compraven polítics, que es van lliurar a una organització en la que van signar lleialtat, compromís", ha subratllat Ábalos, destacant que el pacte antitransfuguisme "hi ha qui s'ho passa com li dóna la gana" i que "a sobre fa d'això virtut".





Per al secretari d'Organització de PSOE, la relació entre el PP i Ciutadans era "molt tòxica". En aquest sentit, li ha preguntat a la formació taronja si poden "encaixar la humiliació" que li han fet els populars al "obertament convidar" als seus militants a unir-se a la seva formació.





"Nosaltres li diríem que o es retracten o no hi ha pacte enlloc. La dignitat també ha de trobar espai en la vida política", ha sentenciat.





En les seves paraules, aquesta setmana el PP "ha demostrat moltes coses", com que "segueix sent el PP de sempre" tot i que "no vulguin parlar de les coses que no volen parlar". Així, ha advertit que "és el mateix partit" i que actuen "segons el que s'ha après i segons l'objectiu número u, que és conservar el poder amb qui sigui i com sigui".





En la mateixa línia, ha ressaltat que "no hi ha un PP d'abans ni un ara" ja que, al seu parer, els d'ara "s'han criat a l'escola bressol del PP de sempre" on "segueixen tenint a molts dels seus referents ". "Els que van creure que apostaven per la regeneració, no han fet més que abonar encara més la degeneració", ha manifestat.





CIUTADANS, "ENVERINAT I EN MOLT MALA SITUACIÓ"





El socialista també ha carregat contra Ciutadans, destacant que "si algú quedava de centre, ara mateix ha quedat enverinat i en molt mala situació". "Hem vist el tòxic que representa una relació de PP per a qualsevol formació. Engolir al soci, menysprear, humiliar", ha dit.





En aquest sentit, ha afirmat que Ciutadans s'havia convertit "en un bàcul sobre el qual recolzar el PP" i que quan la formació taronja reclama la seva autonomia com a organització i l'autonomia del projecte polític "és llavors quan el PP els diu traïdors" .





"El que estem veient amb aquest mercadeig és que no hi ha valors. La legislatura es respecta sobretot quan no hi ha causes objectiva. Qualsevol ideologia comporta una escala moral, uns principis morals, el que no té això no té límits i ho estem veient entre tanta aposta pel pragmatisme ", ha criticat.





En referència a les possibles eleccions a la Comunitat de Madrid, Ábalos ha defensat que "no és moment per a les urnes" i ha lamentat que estan convertint a Madrid "cada vegada més petit, prescindint de la perifèria, dels municipis".





Segons la seva opinió, la candidatura del Partit Popular a la Comunitat de Madrid "no tindrà majoria absoluta", de manera que "només tenen una opció per governar, amb l'extrema dreta". "És evident que està abocada, l'única opció del PP és una aliança amb l'extrema dreta", ha precisat.