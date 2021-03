El 21 de març un asteroide de més d'un quilòmetre s'acostarà a la Terra

L'asteroide més gran que es preveu passi a prop de la Terra el 2021 estarà al punt més proper el 21 de març. 2001 FO32, d'un quilòmetre d'ample, passarà a 2 milions de quilòmetres de nosaltres.





Asteroide captat per un telescopi - EP





Encara que a distància segura, la seva visita brindarà als astrònoms una oportunitat única de veure bé una relíquia rocosa que es va formar en les albors del nostre sistema solar. No existeix l'amenaça d'una col·lisió amb el nostre planeta ara o en els segles venidors.





"Coneixem la trajectòria orbital de 2001 FO32 al voltant de el Sol amb molta precisió, ja que va ser descobert fa 20 anys i s'ha rastrejat des de llavors", va dir en un comunicat Paul Chodas, director de el Centre d'Estudis d'Objectes Propers a la Terra (CNEOS ), que es gestiona pel Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA al sud de Califòrnia.





Tot i això, aquesta distància és propera en termes astronòmics, raó per la qual 2001 FO32 ha estat designat com un "asteroide potencialment perillós". CNEOS calcula òrbites d'alta precisió per a objectes propers a la Terra (NEO) en suport de l'Oficina de Coordinació de Defensa Planetària de la NASA, basant-se en telescopis i radars terrestres per ajudar a caracteritzar amb precisió l'òrbita de cada NEO per millorar les avaluacions de perills a llarg termini.