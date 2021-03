Un ajuntament d'Eivissa vol donar 15.000 euros als caçadors per "exterminar" els gats

L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, a Eivissa, ha donat l'esquena a les associacions protectores disposades a col·laborar en la captura de gats sense llar i ha decidit deixar-lo en mans d'una associació de caça. El Consistori ha estipulat atorgar 15.000 euros als caçadors perquè capturin als gats amb 60 trampes, denuncien des de PACMA.









El partit animalista ha enviat un escrit a l'Ajuntament i a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació sol·licitant la paralització d'aquest contracte immediatament, ja que considerem que contradiu la llei autonòmica, i exigim que s'apliqui un mètode no lesiu de control de les poblacions felines, en col·laboració amb les associacions protectores.





La qüestionable decisió de l'Ajuntament





La Llei de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és antiquíssima, de l'any 1992, "el que dóna peu a pensar que no consideren el benestar animal com un assumpte prioritari", alerten des PACMA . A més, lamenten que "el Govern de PSOE i Unides Podem han decidit deixar als animals més vulnerables en mans de persones que gaudeixen disparant i matant".





El partit animalista denuncia que a regidoria de Benestar Animal, a càrrec de Guadalupe Nauda (Podem), ha signat un contracte amb l'Associació de Caçadors de Sant Josep, atorgant-los 15.000 euros públics per capturar els gats "assilvestrats". Segons informen, els caçadors ja s'encarregaven de controlar a aquests animals mitjançant la col·locació de 30 trampes durant dos mesos i mig a l'any, cosa que considerem un escàndol, però ara ampliarien el nombre de trampes a 60 i el estendrien durant tot l'any.





L'Ajuntament afirmava en un comunicat que diversos col·lectius animalistes, com DUO, Care4Cats, AGA o Happy Cats Eivissa estaven disposat a col·laborar, però una portaveu dels mateixos ho ha negat, assegurant que se senten "utilitzades" per l'Ajuntament i que no estan disposades a ajudar mentre no tinguin accés al protocol, a més de declarar que no estan d'acord en que es "subvencioni" a una associació de caçadors. Per a més greuge, denuncien que l'Ajuntament incompleix la llei al mancar d'unes instal·lacions adequades per atendre els gats, una cosa que ens fa desconfiar de tot el temps que es porta realitzant aquest "control de poblacions felines", tement que en realitat es tracti d'una execució encoberta.





Segons aquest comunicat municipal, els gats capturats s'han de sotmetre a una inspecció realitzada per professionals veterinaris, que, segons el seu criteri, han d'establir si "representen algun risc sanitari". En cas negatiu, seran esterilitzats, xipats i lliurats a les entitats protectores. Si consideren que els gats són un "risc sanitari", no es decreten els passos a seguir, però temem que suposin la mort dels animals.





NO a l'extermini i SÍ a mètode CER





Des PACMA consideren que és "una menyspreable estratègia per fer passar una cruel execució d'animals com si es tractés de mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn), però és tot el contrari. Intenten camuflar un extermini, fent-ho passar per una" gestió sensible i una solució humanitària ".





Per tot això, han sol·licitat el contracte convingut entre l'Ajuntament i l'associació de caçadors, a més del protocol elaborat i un aclariment sobre el que consideren «" isc sanitari "i en base a quins criteris es decidirà si un animal" mereix "viure o morir.





Asseguren que la seva "desconfiança és totalment fundada, ja que el consistori assegura que compta amb la col·laboració de les protectores, les suposades receptores dels animals categoritzats com no risc sanitari, però aquestes neguen aquesta col·laboració". "Per tant, on se suposa que acabarien aquests animals? De fet, on s'han ubicat als que han capturat durant dos mesos i mig a l'any durant qui sap quant de temps? És un escàndol!", Sentencien.