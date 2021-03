Desmantellen un narcopis a Sants-Montjuïc i dues plantacions de marihuana a Piera i Masquefa

Material intervingut @mossos





Agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un punt de venda de cocaïna i marihuana ubicat en un pis de barri barceloní de Sants-Montjuïc, segons ha explicat aquest dissabte la policia catalana en un comunicat.





Els agents van detenir aquest dimecres un home i una dona que vivien al domicili com a presumptes autors dels delictes de salut pública per "tràfic de drogues, blanqueig de capital i defraudació de fluid elèctric".





També van desmantellar dues plantacions de marihuana en els municipis de Masquefa i Piera (Barcelona), gestionades per la parella detinguda i la propietat haurien adquirit amb els beneficis que obtenien de la venda de substàncies estupefaents, segons els Mossos.





Els detinguts utilitzaven el seu domicili com a base per al tràfic de drogues, fet que va comportar queixes veïnals per "la gran quantitat de persones que anaven fins al lloc per adquirir les substàncies".





En el moment de la detenció van ser intervinguts al domicili gairebé 900 euros en efectiu, diverses dosis de cocaïna preparades per a la venda i "una gran quantitat de plantes, cabdells de marihuana i estris per al cultiu" a les plantacions desmantellades.





Els detinguts van passar a disposició judicial i han quedat en llibertat.