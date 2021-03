Martín Blanco (Cs) veu que la democràcia "està amenaçada" amb Borràs presidint el Parlament

El diputat de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha assegurat que "la democràcia està amenaçada a Catalunya amb els discursos radicals, extremistes, populistes i antipolítics" que considera que té la nova presidenta de la Cambra catalana, Laura Borràs (Junts) .





Nacho Martín Blanco - EP





En declaracions als mitjans aquest dissabte, ha recordat que sobre Borràs, que va ser escollida divendres presidenta de Parlament, recau una investigació per presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), de manera que podria acabar inhabilitada.





També ha expressat malestar per la constitució de la Taula de Parlament, en què els partits independentistes han ampliat la seva participació, ja que ERC, Junts i la CUP s'han fet amb cinc dels set membres: "Des Cs, ens preocupa enormement que a Catalunya hi hagi una majoria al Parlament que és antisistema, antipolítica i populista ".





Per a ell, aquesta XIII legislatura tindrà un efecte "devastador per a la convivència de Catalunya, per a l'economia catalana i per a les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya", ha lamentat.





CS A LA REGIÓ DE MÚRCIA





A l'ésser preguntat per l'acord de PP amb tres diputats de Cs a Múrcia perquè fracassi la moció de censura presentada per Cs i PSOE per desbancar els populars de l'executiu, ha dit que és una "actitud inacceptable".





"Els fonaments de la nostra democràcia estan en risc quan diputats de Cs estan acceptant privilegis, acceptant una proposta d'un altre partit polític per adulterar la voluntat dels ciutadans de Múrcia", ha replicat.





Segons la seva opinió, aquest episodi és excepcional i puntual i ha reivindicat la solidesa de la formació taronja i la tasca d'Inés Arrimadas com el seu líder: "Fa un any que va accedir a la Presidència del partit i crec que el seu lideratge és sòlid, consolidat i em sembla absolutament indiscutible ", ha conclòs.