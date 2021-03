L'addicció a el joc convulsiu i a les aposta, un dels majors reptes per a l'atenció de salut mental

En el marc de l'acompliment del primer any de l'inici de la pandèmia de coronavirus, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Bilbao vol cridar l'atenció sobre el problema de la ludopatia, que en temps de pandèmia ha adquirit una major gravetat.





Màquina escurabutxaques - EP





Tal com exposa el Dr. Javier Ogando, president de la secció de Toxicomanies i Addiccions de l'Acadèmia, "la pandèmia de la COVID-19 i el confinament encara suposen avui per a molta gent una situació d'aïllament i la solitud. Això és també una 'epidèmia dins de l'epidèmia' amb un increment de la simptomatologia ansiós-depressiva reactiva a sensacions d'incertesa, inseguretat, vulnerabilitat i frustració ".





Segons detalla el psiquiatre, "aquesta situació ha potenciat la utilització d'Internet com un mètode de falsa automedicació, propiciant el predomini de les relacions virtuals sobre les presencials, facilitant al mateix temps processos de comunicació anonimitzada i aïllament social, així com el desenvolupament de nous síndromes psicopatològics (ja presents de forma rudimentària anteriorment) associats al seu ús ".





En aquest sentit, l'expert recorda que les addiccions comportamentals presenten "els mateixos efectes i manifestacions emocionals, cognitives i conductuals que les addiccions a substàncies, amb el risc de passar més desapercebudes".





L'addicció al joc, ludopatia o joc patològic ha estat la primera addicció sense substància o "comportamental" reconeguda com trastorn psiquiàtric en els manuals diagnòstics oficials. "El desenvolupament d'Internet, les xarxes socials, les tecnologies de la informació i l'ús generalitzat del mòbil fins i tot per menors d'edat, ha facilitat el desenvolupament i traspàs d'aquestes conductes addictives del terreny físic i presencial, al virtual".





Tot l'anterior ha tingut com a efecte, segons exposa el Dr. Javier Ogando, "la multiplicació del nombre d'afectats sobre la base de l'ampliació de l'accessibilitat i de la comunicació de la seva oferta a població potencialment vulnerable, com a persones amb inestabilitat psicològica i fragilitat emocional, joves, menors, persones amb conflictes familiars, laborals, emocionals, d'exclusió social, en crisi diverses, etcètera ".





Per al president de la secció de Toxicomanies i Addiccions de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Bilbao, "la manca d'estratègies preventives globals de salut pública i protectores de poblacions vulnerables, (menors, joves, ubicació de locals de joc pel que fa a centres educatius , limitació del seu nombre, absència d'una major i millor regulació de la comercialització del sector, etcètera), ha propiciat l'agreujament del problema ".





A aquesta situació s'han afegit "les dificultats de resposta professional, tant social com sanitària, i d'accessibilitat als dispositius terapèutics, problemes ja existents abans de la pandèmia però greument incrementats amb ella". Tot això ha suposat "una afectació greu a la salut, i al funcionament i dinàmica individual, familiar i social". D'aquesta manera, l'addicció al joc segueix constituint per a l'expert com "un dels reptes presents i futurs 'pendents' més importants per a l'atenció de salut mental".





Els factors més importants que destaca el president de la secció de Toxicomanies i Addiccions de l'Acadèmia en relació a l'addicció al joc són, actualment, "la falta de consciència adequada de problema o malaltia que suposa l'addicció al joc; l'escassa percepció de risc en la conducta de joc; la banalització de la conducta de joc i la tolerància social; la falta de mesures reguladores i protectores de la població potencialment vulnerable; el dany diferit de la conducta ludopàtica, que en alguns casos es perllonga durant anys, una cosa comuna a altres conductes addictives; la publicitat, fins i tot amb reclams econòmics, de forma massiva i intensiva en els mitjans de comunicació; i, finalment, l'escassa implicació en el problema dels poders públics, inclòs els sanitaris ".





El psiquiatre conclou recordant que "l'addicció mata però, primer i per molt de temps, lliga", així com que davant de la frase relativa al fet que 'el joc compulsiu i les apostes només són un problema si perds', recalca que "el problema és que perds sempre. El pitjor que pot passar és que al principi d'iniciar-te en el joc, guanyis ".