L'ONU demana l'alliberament "immediat" i "incondicional" dels 39 estudiants segrestats a Nigèria

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha demanat l'"alliberament immediat i incondicional" dels 39 estudiants que estan segrestats a l'estat de Kaduna, al nord de Nigèria, després que se'n rescatessin alguns dels més de 200 que van ser retinguts inicialment.









Antonio Guterres - EP





Segons ha assegurat el seu portaveu, Stéphane Dujarric, Guterres ha condemnat "enèrgicament" el segrest d'"un altre grup d'estudiants", a última hora de dijous al Federal College of Forestry.





Un gran nombre d'homes armats va irrompre al centre, cosa que va provocar el desplegament immediat de les forces de seguretat que van aconseguir rescatar 180 de les persones segrestades, si bé 39 han quedat retinguts i en parador ignorat, segons les autoritats del país.





En aquest sentit, el secretari general de l'ONU ha instat les autoritats del país a "protegir les escoles i garantir el dret a l'educació en un entorn segur" per garantir drets.





Ara per ara es desconeix quin grup ha atacat l'escola, que es troba prop d'una acadèmia militar, enmig d'un augment d'aquests incidents que ha portat al tancament de centres educatius a diversos estats del país africà.





Els atacs a Nigèria, anteriorment centrats a la zona nord-est del país --on operen Boko Haram i la seva escissió, Estat Islàmic a Àfrica Occidental (ISWA)-- s'han estès durant aquests darrers mesos a altres zones del nord i el nord-oest, i han fet saltar les alarmes per la possible expansió d'aquestes xarxes terroristes i criminals.





Nacions Unides ha lamentat el setge que sofreixen els estudiants de la regió, perquè recentment s'hi va produir, per exemple, el segrest de prop de 280 nenes a l'estat de Zamfara --ja alliberades--, al nord-oest del país, mentre que al desembre van arrestar un 300 nens més.