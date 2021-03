Sri Lanka prepara la prohibició del vel femení perque afecta "la seguretat nacional del país"

El ministre de Seguretat Pública de Sri Lanka, Sarath Weerasekera, ha anunciat aquest dissabte els preparatius per prohibir el vel femení en públic a tot el país, segons ha fet saber en una roda de premsa, i en el marc de les commemoracions dels atemptats de Setmana Santa del 2019.





Sri Lanka - EP





Des de llavors, el president del país, Gotabaya Rajapaksa, ha promès emprendre una lluita contra l'extremisme en totes les seves formes a través de l'adopció de mesures com les que s'han anunciat aquest dissabte.





El ministre ha explicat que l'ús del vel en públic podria "afectar directament la seguretat nacional del país", segons declaracions que ha recollit el diari 'The Morning'.





Les mesures del Govern sobre els burques i les escoles segueixen una ordre de l'any passat que ordena la cremació de les víctimes de coronavirus, en contra dels desitjos dels musulmans, que enterren els seus morts. Aquesta prohibició es va aixecar a principis d'aquest any després de les crítiques dels Estats Units i grups de drets internacionals.





Així mateix, també ha avançat que el Govern ha començat a prendre mesures per prohibir aproximadament un miler de madrasses (escoles islàmiques) no registrades al país.





D'altra banda, el president Rajapaksa va emetre aquest divendres un decret extraordinari "per rehabilitar i desradicalitzar els detinguts per activitats extremistes", amb l'objectiu de garantir que qualsevol persona que es rendeixi o sigui detinguda per ideologies religioses extremistes violentes "sigui tractada d'acord amb les disposicions de la llei" i traslladades a "centres de reintegració" que es crearan amb la finalitat d'iniciar un procés de "rehabilitació".





Els atemptats van tenir com a objectiu tres esglésies durant els serveis del diumenge de Pasqua al 2019. Tres hotels de luxe també van ser atacats en atacs simultanis el 21 d'abril. La Comissió Presidencial va lliurar el mes passat un informe sobre els atacs, sense identificar ni el grup responsable ni el motiu dels atemptats.