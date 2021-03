El bitcoin marca un nou rècord a l'arribar als 60.000 dòlars

El bitcoin, la moneda digital més coneguda, ha marcat un nou rècord a l'arribar als 60.000 dòlars (50.194 euros) aquest dissabte, animat per l'optimisme per aquest tipus d'actius, de manera que supera el correctiu que ha experimentat en les últimes setmanes.









El criptoactiu va tocar aquesta quantitat al migdia, si bé posteriorment s'ha desinflat i a les 16.45 cotitza a l'entorn dels 59.760 dòlars (49.993 euros) al pujar una 4,67%.





En les últimes setmanes, el bitcoin ha experimentat una correcció i va patir la seva major caiguda el passat 28 de febrer a causa de la caiguda dels mercats de bons mundials, que va fer pujar els rendiments i va provocar que els inversors es desfessin dels actius de més risc .





En aquesta ocasió, va baixar fins als 43.500 dòlars (36.391 euros). No obstant això, això no ha aturat la tendència alcista de la moneda digital, el preu es va disparar després del suport d'inversors institucionals i de l'aposta de grans organitzacions com PayPal, Mastercard i BBVA, que han permès operar amb bitcoin.





El comportament del bitcoin en l'últim any crida l'atenció per la seva gran volatilitat, ja que va passar dels 4.000 dòlars (3.346 euros) registrats fa just un any als 60.000 d'aquest dissabte.





Per aquesta raó, la CNMV i el Banc d'Espanya van emetre fa aproximadament un mes un comunicat en què advertien el risc que tenen les moneda digital per als inversors.