Una parella mata sense voler el seu nadó al quedar-se adormits sobre d'ell després d'haver begut molt

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les causes en què ha mort un nadó de tot just quatre mesos a la matinada divendres al domicili familiar, situat al municipi d'Alhama de Múrcia.





Nadó - Arxiu EP





Els serveis sanitaris d'emergència, que van ser els primers a arribar a al domicili, es van trobar a la petita ja mort el divendres al matí i no van poder fer res per salvar la vida. La Guàrdia Civil tracta d'aclarir en aquest moment els fets, ja que sembla que el nadó dormia amb els seus pares al mateix llit.





Segons apunta La Veu de Múrcia, els pares es van ficar al llit ebris en el seu llit sobre el nadó i es van adonar del que havia passat quan ja portava una hora mort., I llavors van cridar als Serveis d'Emergència. Quan els policies van arribar, li van fer la prova d'alcoholèmia als dos progenitors que va donar positiu. La primera hipòtesi que s'estudia és que el nen morís esclafat.





Els progenitors de la víctima han estat investigats i van ser citats a declarar en qualitat d'imputats. En aquest moment, segons han informat a Europa Press fonts de l'Institut Armat, s'està a l'espera de l'autòpsia per determinar les causes de la mort de la petita.