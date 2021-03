Hervías, exsecretari d'Organització de Cs, deixa el partit i se suma al PP després de la crisi a Múrcia i Madrid

El fins ara senador de Ciutadans i exsecretari d'Organització del partit durant l'etapa d'Albert Rivera, Fran Hervías, ha comunicat que abandona la formació 'taronja' i la seva acta com a parlamentari a la cambra alta per desavinences amb l'actual direcció del partit encapçalada per Inés Arrimadas a la qual acusa de convertir-se en "una crossa més del sanchisme" i se suma a les files del Partit Popular.





Fran Hervías - EP





A la nit d'aquest dissabte, el mateix Hervías informava en un missatge al seu perfil oficial de Twitter, que deixava Ciutadans després de 15 anys de militància i adjuntava una carta explicant els motius de la seva marxa després dels últims esdeveniments a Múrcia ia la Comunitat de Madrid.





Unes hores després, Fran Hervías revelava en una entrevista a 'El Mundo' que se sumava a les files del PP després fer el pas de deixar Ciutadans. "Em sumo al PP, l'únic projecte que pot guanyar a Sánchez", explica Hervías.





"Avui Ciutadans s'ha convertit en un partit que és part del problema i no de la solució. Abandonant els valors i principis liberals per esdevenir una crossa més del sanchisme". Per això, he decidit deixar la meva militància i la meva acta de Senat. Per els meus valors i conviccions no puc seguir representant a un partit que ha canviat la seva ideologia i els seus principis ", denuncia Hervías.





En aquest text, l'antic dirigent taronja 'reconeix que s'ha traslladat de manera interna el seu malestar a destacats líders de Ciutadans per, segons ha dit, l'estratègia política que "abandonava" els valors de defensa de la llibertat, la igualtat, la solidaritat i la unió.





"El sanchisme és incompatible amb la llibertat i així he intentant fer-ho veure en diverses ocasions sense èxit", apunta Hervías, que carrega contra la "banda" que està al Govern, "l'únic objectiu és aniquilar el marc constitucional".





UN MÉS DE LA BANDA





En aquest context, també recrimina a l'actual direcció convertir-se en "un més de la banda": "Ciutadans va néixer precisament per fer front a aquests que busquen retallar els nostres drets i llibertats. Sense titubejos ni mitges tintes. No lluitem i sacrifiquem tant per convertir-nos en un més de la banda ".





Continua Hervías assegurant que Espanya "es debat entre ser una nació de ciutadans lliures i iguals o ser el projecte rupturista i de caos del sanchisme".





Per això, demana un projecte polític fort "que pensi més en l'interès general que en els vots". "Un projecte que dugui a terme les polítiques que necessita Espanya per avançar cap a una economia del coneixement que ens proporcioni prosperitat i justicia social, que defensi una Espanya diversa, però unida. Un projecte en el qual interès d'Espanya estigui per sobre de tot" .