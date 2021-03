Puigdemont confia a Elsa Artadi com a vicepresidenta si ERC i Junts formen govern

Carles Puigdemont ha triat a Elsa Artadi perquè sigui el referent de Junts per Catalunya en cas que el partit entri al govern amb ERC i suport de la CUP.





Elsa Artadi (EP)





De fet, Puigdemont ja confiava en ella abans que Laura Borràs es presentés com a candidata a la presidència. En una reunió a Waterloo, Puigdemont va demanar a Artadi que es faci càrrec de govern per vigilar els seus socis d'ERC. Alguns dels punts forts que valora l'expresident són la seva moderació i discreció, cosa que en canvi no tenen Laura Borràs i Joan Canadell.





Així les coses, en el cas que ERC i Junts arribin a un acord per formar govern, Elsa Artadi seria la nova vicepresidenta de la Generalitat, tot i que aquesta vegada no serà la portaveu ja que ERC s'ha reservat aquest càrrec per algun membre del seu partit .









Artadi seria a més la màxima responsable de l'àrea econòmica de govern català, ja que serà consellera d'Economia i Hisenda. També podria arribar a ser consellera de Relacions Exteriors, Transparència i Participació.