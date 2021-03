Dos homes s'insereixen un auricular a l'orella i guarden un telèfon per aprovar l'examen teòric de conduir

Agents de la Policia Nacional han detingut a les localitats del Saler i Requena a dos homes de 42 i 56 anys, respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de falsedat documental després amagar dispositius electrònics, com telèfons i un auricular, sota la roba per superar de forma fraudulenta l'examen teòric d'obtenció del permís de conduir, amb l'objectiu de rebre ajuda externa i així marcar les respostes correctes.





Roba dels detinguts(EP)





La investigació s'ha iniciat quan funcionaris de la Prefectura Provincial de Trànsit van alertar a la policia que aquestes dues persones havien intentat en altres ocasions superar de forma il·lícita l'examen teòric de conducció, ha informat la Policia Nacional en un comunicat.





Els agents van comprovar que els homes, amb escassos coneixements de castellà, van acudir a l'examen teòric amb dispositius electrònics adossats al cos. A través d'aquest mitjà es comunicaven amb l'exterior per rebre les respostes correctes de la prova.





Els examinats, abans de la realització del test, es van col·locar un telèfon mòbil enganxat a la samarreta en el seu interior, a la qual prèviament li van fer un orifici coincident amb la càmera del mòbil.





Les imatges captades eren enviades a un dispositiu emissor adherit al braç que les transmetia a una persona que es trobava a l'exterior per, a continuació, comunicar-los les respostes a través d'un auricular que portava el sospitós a l'interior de la seva oïda.





El auricular utilitzat era tan diminut que no s'apreciava des de l'exterior, de manera que van haver d'acudir a un centre mèdic que, un cop examinat, li van extreure un cos estrany en el conducte auditiu extern.





Els investigadors han advertit que, de vegades, les persones que han ajudat els alumnes a superar la prova teòrica de manera fraudulenta, tot i la corresponent falta de coneixement en la llengua castellana, han arribat a percebre fins a 2.000 euros.





Els dos homes, un amb antecedents policials per conduir sense permís, han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de falsedat documental. Un dels arrestats ha passat a disposició judicial, mentre que l'altre ha quedat en llibertat, no sense abans ser advertit de l'obligació legal de comparèixer quan fos requerit per a això.