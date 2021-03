Desarticulada la major xarxa de distribució de cocaïna de Madrid

Agents de la Policia Nacional han desarticulat, en col·laboració amb la Policia Nacional de Colòmbia, una organització de traficants que comptava, presumptament, amb una àmplia xarxa de pisos de seguretat en els que ocultaven grans quantitats de cocaïna per, posteriorment, traficar amb elles per tot el país. Es tracta, segons ha informat la Direcció General de la Policia, de la major xarxa de distribució de cocaïna de Madrid.









Objectes de la xarxa de tràfic de drogues (EP)













Durant l'operació, que s'ha dut a terme a les províncies de Badajoz, Guadalajara, Madrid, Màlaga i València, han estat detingudes 12 persones i s'han confiscat 600 quilograms de cocaïna.





Les investigacions van començar a principis de l'any 2020 sobre un nucli d'individus assentats a Madrid i a la localitat malaguenya de Marbella. Al capdavant de l'organització es trobava un home d'origen marroquí, narcotraficant de gran rellevància internacional, i que mantenia contactes amb les organitzacions del Marroc i Sud-amèrica subministradores de l'estupefaent.





El modus operandi de l'organització consistia en la compra de grans plantacions de marihuana als seus conreadors al llarg de tota la geografia nacional, amb el que sufragaven tots els costos que eren necessaris per a posteriors operacions de major envergadura, tant de tràfic de cocaïna com d'haixix en grans quantitats.





Una vegada que les plantacions eren recollides, es lliurava el producte a l'organització, que procedia a envasar la substància vegetal en els garatges i naus habilitats a l'efecte per, tot seguit, enviar-mitjançant paquets d'uns 20 quilograms a al centre d'Europa ja Països Baixos , països on hi ha una forta demanda d'aquesta substància estupefaent.





L'home de confiança o cap d'operacions del líder de l'organització era el seu propi germà, encarregat de controlar i supervisar les funcions que la resta de membres de l'entramat desenvolupaven. Era el nexe d'unió entre la cúspide de l'organització i les persones intermèdies, assumint un paper principal en totes les activitats de camp i mantenint sempre estrictes mesures de seguretat.





Així mateix, era l'encarregat de participar en les operacions de tràfic de marihuana que realitzava l'organització, viatjant a Centreeuropa ja Països Baixos per entrevistar-se amb els destinataris i distribuïdors d'aquesta substància.





Dins de l'estructura de l'organització apareixia un altre dels germans del líder, qui era considerat per tots dos com el perfecte testaferro, del qual es fiaven plenament.





L'avanç de la investigació va permetre identificar plenament a la resta dels membres de l'organització i el modus operandi que anaven utilitzant per importar les drogues que comercialitzaven per mitjà del seu sofisticada xarxa de distribució.





Entre aquests integrants destacava un conegut advocat que, a més de representar els interessos jurídics de l'organització investigada, era part plena de l'organització. Aquest "narcoabogado" realitzava tasques d'assistència jurídica, assessorava en qüestions bàsiques de blanqueig de capitals i, fins i tot, hauria estat responsable de realitzar i executar transaccions de cocaïna.





Entre els diferents nivells de l'organització destacaven clarament els membres encarregats de l'emmagatzematge i de la distribució de la cocaïna, no només per la seva capacitat per donar sortida a ingents quantitats de droga, sinó perquè, a més, prèviament a les tasques del tràfic de drogues, exercien funcions de seguretat amb gran destresa.





Utilitzaven tant els seus coneixements com codis o noms en clau per referir-se a terceres persones o als pisos de seguretat i, fins i tot, feien ús en els seus desplaçaments d'equips de transmissió per exercir la seua comesa criminal amb absoluta seguretat.





Les investigacions policials van permetre esbrinar quins eren els immobles que utilitzaven com a pisos de seguretat. Molt pocs membres de l'organització accedien a aquests immobles, el que demostra la professionalitat de l'organització desarticulada i les mesures de seguretat que adoptaven els seus integrants.





Va cridar l'atenció dels agents que, per als desplaçaments que realitzaven en els vehicles que componien la flota de l'organització, sempre anaven ben vestits. Aquesta dada demostra que una de les màximes era passar desapercebuts i aparentar ser veritables empresaris per si fossin identificats o detinguts a qualsevol control policial.





Una vegada que la cocaïna havia arribat a Espanya a través de ports com els de València o Algesires, l'organització activava una important xarxa d'emmagatzematge i distribució de la substància estupefaent.





Els investigadors van detectar que l'organització freqüentava tres immobles de la província de Madrid, en els quals s'emmagatzemava droga o diners en efectiu de les transaccions realitzades. La professionalitat dels investigats feia que dividissin el risc separant l'efectiu de la substància estupefaent en dos immobles.





En el primer d'ells es va intervenir un total de 230.000 euros, que era els diners obtinguts de diverses transaccions de droga durant els dies anteriors a la seva detenció. Els diners va ser localitzat en un fals sostre del bany.





En el segon domicili, conegut com "pis caleta", és a dir, utilitzat per ocultar els paquets de cocaïna que l'organització hauria trasllat fins a Madrid, es va intervenir prop de 150 quilograms de cocaïna.





Al tercer habitatge van ser trobats més de 200 quilograms de la mateixa substància.

Fins al moment, les transaccions de cocaïna solien fer-se de quilo en quilo, però aquest grup havia trobat la possibilitat de poder oferir-les en porcions menors, és a dir, cada quilo era distribuït en tres parts d'uns 370 o 390 grams cadascuna d'elles.





D'aquesta manera, havien trobat una manera més comercial de donar-li sortida a la droga que emmagatzemaven en poder vendre en quantitats menors els quilos que havien amagat en aquests immobles. Així, cadascuna d'aquestes pastilles era venuda als distribuïdors per un preu que solia oscil·lar al voltant dels 10.000 euros.