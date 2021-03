Detenen dos veïns de Masnou per estafes per internet per valor de 16.000 euros

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Policia Local del Masnou (Barcelona), ha detingut dos veïns del municipi per presumptament estafar per internet a persones de tot Espanya per un valor total de 16.000 euros.





Cotxe de la Guàrdia Civil (EP)













La investigació va començar a l'abril de 2020 arran de dues denúncies interposades per les víctimes a Cambre i Betanzos (La Corunya), ha informat la Guàrdia Civil aquest diumenge en un comunicat.





Van explicar que havien rebut un missatge SMS amb un enllaç per rebre una comanda que sol·licitava que actualitzessin les dades de la seva targeta bancària: després de seguir els passos van començar a rebre missatges dels seus bancs per retirades de diners i pagaments en comerços de la província de Barcelona.





En el transcurs de la investigació, els agents van relacionar les dues estafes denunciades a La Corunya amb altres realitzades a tot Espanya --València, Alacant, Múrcia, Las Palmas i Madrid-- per un valor total de 16.000 euros.





Els dos detinguts es consideren els presumptes autors d'un delicte d'estafa continuada, delicte de pertinença a grup criminal i delicte de blanqueig de capitals.