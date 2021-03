La pandèmia ha disparat un 32% les agressions a sanitaris

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha presentat aquest divendres un balanç sobre les agressions a personal de la Sanitat i l'impacte de la pandèmia de COVID-19 en els centres d'atenció primària i urgències hospitalàries de tot Espanya. Segons les seves dades, recollides del Ministeri de l'Interior, el 2020 es van produir 962 casos d'aquest tipus, un augment del 32 per cent respecte a l'any anterior, mentre en els últims anys és del 52 per cent. En roda de premsa amb motiu del Dia Europeu contra les Agressions en l'Àmbit Sanitari, que se celebra aquest 12 de març, el sindicat ha detallat les últimes dades disponibles sobre agressions a sanitaris.





Treballadors sanitaris (EP)





D'acord amb la seva interpretació, les xifres "posen en relleu que les agressions s'han disparat en l'últim any", amb motiu de la pandèmia, mentre han aparegut noves modalitats d'amenaces i insults en els serveis d'atenció assistencial telefònica. "La pandèmia ha fet que les agressions augmentin d'una manera que ens està preocupant bastant, s'ha produït un augment del 32 per cent en l'últim any. Això vol dir fins a tres agressions diàries", ha lamentat el president del Sector Nacional de Sanitat de l'organització sindical, Fernando Hontangas Molina. Davant aquestes dades, CSIF ha llançat la campanya 'Per la teva dignitat, comunica l'agressió'.





"Volem convèncer el personal sanitari que és molt important comunicar l'agressió. No tenen per què aguantar ni la vexació ni l'insult ni l'amenaça, per això tenim la notificació de casos. Demanem al personal sanitari que notifiqui aquestes conductes per poder comprendre el que està passant el sistema sanitari ", ha reclamat Hontangas.





El dirigent del sindicat ha atribuït l'augment al "deteriorament molt important" en el Sistema Nacional de Salut (SNS) per un "dèficit de recursos", ha provocat una "crispació en els ciutadans".





"Els ciutadans ho estan pagant amb nosaltres. Hem passat a la primera onada dels aplaudiments a la impaciència i l'agressivitat envers el personal sanitari", ha sostingut. Hontangas ha apuntat que "la majoria" d'agressions són "per la demora en l'Atenció Primària, manca de professionals o espera de cites telefòniques durant tot el dia per la incapacitat per poder trucar", principalment en Atenció Primària i Urgències Hospitalàries. "On es fa triatge és on hi ha més possibilitats que el pacient es impacient i es produeixi l'agressió", ha defensat.





Juntament amb tots aquests factors, des de l'organització sindical argumenten que una altra de les novetats de la pandèmia, l'atenció telefònica, també ha comportat un altre tipus d'agressions. "L'atenció telefònica s'ha imposat durant l'últim any i això ha provocat un canvi en la tendència del tipus d'agressió. Provoca insults i amenaces que no tenim per què consentir. No és presencial però també és una agressió", ha advertit. Miguel Ángel González, metge d'urgències a Castella-la Manxa, ha aportat el seu testimoni personal i detalls sobre el perfil de les persones que agredeixen els sanitaris i com afecten aquestes situacions violentes al seu dia a dia.





"Veiem que el sistema sanitari no és suficient perquè es facin les proves i les consultes en el temps que els pacients creuen oportú. Estem vivint una tardança a Urgències o Atenció Primària i els pacients mostren un descontentament, que moltes vegades arriba a agressions físiques ", ha assenyalat. En el seu cas particular, ha narrat que ha patit "diverses agressions".





"Després de fer moltes proves a un pacient es va demostrar que era una simulació per un problema personal que tenia. Aquest senyor es va abalançar sobre mi, colpejant-me i lesionant-me, igual que a la infermera que em va ajudar", ha explicat, puntualitzant que aquests són els "casos extrems" però insistint en la importància de les "agressions diàries" no tan greus.





Per tot això, des CSIF reclamen un "augment de les plantilles", amb 289.000 treballadors més per la Sanitat; eliminar la taxa de reposició, vigilants de seguretat en tots els centres i canvis normatius que dissuadeixin el ciutadà d'agredir sanitaris. "Una agressió avui dia, administrativament, costa molt poquet. Hem vist sentències de 80 euros. Volem canvis normatius que provoquin una dissuasió perquè no es produeixin aquestes agressions", ha reblat Hontangas.