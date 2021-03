Salut espera començar a vacunar la població general a l'abril

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha assegurat que la Conselleria té "el dispositiu preparat" per iniciar la campanya de vacunació massiva contra el Covid-19 a la població general de Catalunya a partir d'el mes d'abril.









Vacunes del coronavirus (EP)









En declaracions a TV3 aquest dissabte, Ramentol ha avisat que "el factor determinant serà la disponibilitat de vacunes i el compliment de la previsió de la Comissió Europea".





Per a ell, a partir del segon trimestre del 2021 Catalunya "hauria de començar a notar una inflexió positiva cap a un augment de les dosis lliurades", cosa que desencadenaria, de manera progressiva, els mecanismes preparats per la Conselleria per accedir a la població general catalana.





D'altra banda, ha assegurat que els grups "més vulnerables de tots ja estan vacunats". En relació a les restriccions i limitacions de mobilitat per frenar la propagació de virus, ha proposat "dedicar els pròxims 15 dies una planificació de represa de l'activitat, que és el que els sectors estan demanant".