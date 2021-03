Així serà la transformació del Parc de l'Estació del Nord de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el projecte d'adequació d'un sector del Parc de l'Estació del Nord, al districte de l'Eixample, per convertir-lo en "una gran àrea d'esbarjo per a gossos" amb uns 1.400 metres quadrats, ha explicat l'Ajuntament en un comunicat aquest diumenge.





El Parc de l'Estació del Nord de Barcelona tindrà una àrea d'esbarjo per a gossos (EP)





És la part principal del projecte que preveu transformar una superfície de 4.864 metres quadrats de la zona de parc que es troba entre el Pont de Sardenya, el Pont de Marina i l'edifici de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.





En aquest espai s'inclourà la nova àrea d'esbarjo per a gossos, que "s'integra i passa a formar part del conjunt de parc, com un element més del paisatge".





Tot el projecte té un pressupost de 1,1 milions d'euros i neix de l'acord entre veïns i persones amb gossos de "disposar de dues zones diferenciades per a garantir la convivència al parc i evitar que els animals estiguin solts per tot el parc i el malmetin ".





El regidor de l'Eixample, Jordi Martí, ha declarat que aprofitaran la creació de l'àrea de gossos per millorar l'accessibilitat del parc i arreglar tota la jardineria, amb l'objectiu que aquest parc, que ara és molt utilitzat per la gent que va a passejar a la seva mascota, "tingui un ús més intensiu per part de la resta de la ciutadania".





El 98% dels gossos de Barcelona tenen una zona d'esbarjo a menys de 15 minuts, complint "amb escreix" el que estableix l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'Animals.