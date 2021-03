Foment calcula que les empreses gasten 123 per empleat per evitar contagis

Un sondeig de Foment del Treball indica que les empreses a Catalunya han destinat, de mitjana, 101.834 euros per evitar els contagis de coronavirus en l'àmbit laboral, una xifra que equival a uns 123 euros per empleat.





L'estudi de l'Oficina de Prevenció de Riscos de Foment ha comptat amb la participació de 152 empreses de Catalunya entre l'1 de novembre de 2020 i el 31 de gener de 2021, ha informat la patronal aquest diumenge en un comunicat.





Del total de 123 euros invertits per treballador, 23 són en aspectes de gestió empresarial, 45 en prevenció i protecció dels empleats, 15 en organització de la feina, 9 a proves sanitàries, 28 en neteja i desinfecció, i 3 en altres mesures.





Per sectors, l'industrial i el de la construcció són els que més han invertit per treballador --236 i 147 euros, respectivament--, seguits pel sector dels serveis, amb 107 euros.

Quant a la seva mida, les microempreses han invertit, de mitjana, 632 euros; les empreses mitjanes, 536 euros; les petites, 489 euros; i les grans, 100 euros per treballador.





CAUEN ELS BENEFICIS

Preguntats per quin ha estat el resultat econòmic durant els nou primers mesos de 2020, el 34% ha experimentat pèrdues, mentre que el 15% ha obtingut beneficis, i un 4% es no ha canviat respecte a l'any anterior --gairebé la meitat no ha volgut o no ha pogut quantificar el seu variació--.





A més, un 40% dels enquestats ha patit un descens de vendes i un 13% ha incrementat la seva facturació, encara que un 42% tampoc ha volgut o no ha pogut quantificar aquest variació.