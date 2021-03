Asma al Assad, dona de Baixar al Assad, podria prendre el poder a Síria

Són molts els rumors que Asma al Assad, coneguda com "la rosa de desert" podria prendre el poder a Síria quan s'acabi la guerra en cas que la presidència del seu marit, Baixar al Assad. I es que ella és sunnita i podria ser una figura que una a les diferents faccions de país alhora que preservaria la continuïtat del règim del seu marit.









Asma al Assad i Baixar a al-Assad (EP)





"Baixar i Asma estan pensant en això", va explicar a 'The Economist' un ex diplomàtic sirià. "A ella li encantaria ser presidenta i tots dos ho estan considerant com una solució per salvar el règim".





Asma Akhras va néixer el 1975 a Acton, a l'oest de Londres. Els seus pares són musulmans sunnites, grup dominant a Síria fins a la dècada de 1960, quan els alauites van donar un cop d'Estat. Va ser en aquest moment quan els pares d'Asma es van anar a Londres, buscant millors oportunitats. Asma, a qui deien Emma -el seu nom traduït a l'anglès- al Regne Unit va estudiar la secundària a l'escola privada per a noies Queen 's College. Més tard, es va llicenciar en informàtica al King 's College de Londres. Els seus companys recorden que en aquell moment "era molt anglesa i semblava no voler tenir res a veure amb Síria" i que "en les seves visites a Damasc amb els seus pares, passava el temps a la piscina de l'hotel Sheraton".





Cal recordar que la primera dama està sancionada pels EUA des de desembre de 2020 per "impedir els esforços per promoure una solució política" i "encapçalar els esforços en nom del règim per consolidar el seu poder econòmic i polític, inclòs l'ús de les seves trucades organitzacions caritatives i de la societat civil".





INVESTIGACIÓ CONTRA ASMA

Si bé podria semblar que al Regne Unit li interessaria que Asma presideixi Síria, la policia Metropolitana de Londres ha obert una investigació preliminar que podria derivar en la privació de la nacionalitat britànica la primera dama de Síria, Asma al Assad, per un presumpte delicte d'incitació a actes terroristes, segons han informat fonts policials al 'Sunday Times'.





"Podem confirmar que la unitat de la Policia Metropolitana (Met) per crims de guerra va rebre una denúncia el 31 de juliol de 2020 a relació amb el conflicte que està en curs a Síria. La denúncia està en procés d'avaluació per part de responsables de la unitat per als crims de guerra ", segons un portaveu.

La investigació al·lega que la primera dama, de 45 anys, nascuda a la capital britànica, i que es va mudar a Síria després de contreure matrimoni en 2000 amb el president sirià, Baixar al Assad, és culpable d'encoratjar el terrorisme a través del seu suport manifest a l'Exèrcit de país, a què ONG i institucions i relators internacionals responsabilitzen d'atacar deliberadament a la població civil en múltiples ocasions durant el conflicte.





Es desconeix si els fiscals van a voler continuar amb un judici 'in absentia', ja que és poc probable, per no dir impossible que la primera dama de Síria compleixi amb una citació judicial al Regne Unit. Davant d'aquesta tessitura, es podria emetre l'anomenada "notificació vermella" a través d'Interpol, el que impediria a Asma al Assad viatjar fora de Síria sense exposar-se a un possible arrest.