Inspeccions sorpresa d'Hisenda a les empreses a la vora de la fallida que rebin subvencions

Després de setmanes de greus discrepàncies en el Govern per l'envergadura i el disseny de el pla per donar suport a les empreses, finalment concedirà ajudes directes a companyies i autònoms d'entre 3.000 i 200.000 euros.





Però els diners haurà de tenir un destí concret i dedicar-se a pagar factures i deutes de subministraments, proveïdors i nòmines segons remarca El Confidencial Digital





Les compensacions es brindaran per una caiguda de la facturació de al menys el 30% respecte 2019 en els sectors més afectats per les restriccions pel coronavirus.





El paquet destinat a ajudes directes és de 7.000 milions d'euros que seran transferits a les comunitats autònomes perquè s'encarreguin de l'repartiment.





Els ajuts arribaran a finals d'abril





El termini previst pel Govern és que l'instrument legal que reguli la transferència estigui llest en un termini màxim de 40 dies, ia partir d'aquí seria cada autonomia la qual articularia el lliurament de diners. Aquest càlcul permetria que a finals d'abril les subvencions poguessin començar a arribar als beneficiats.





La titular d'el Ministeri d'Hisenda, María Jesús Montero @EP





Els autònoms que tributen en mòduls rebran una quantitat fixa de 3.000 euros. Per a la resta podrà oscil·lar entre els 4.000 i els 200.000 euros segons la seva mida i caiguda d'ingressos.

L'Agència Tributària ha de certificar a les autonomies que hi ha la caiguda d'ingressos. És a dir, el que no hi hagi declarat es quedarà fora de les ajudes.





Inspeccions sorpresa d'Hisenda





A més, segons ha pogut confirmar Confidencial Digital per fonts coneixedores de el pla, el Govern també té a punt el sistema perquè Hisenda controli que les ajudes a les empreses es destinen als objectius previstos: reduir deutes i pagar despeses fixes, com lloguers o subministraments que no es cobreixen per les caigudes d'ingressos.





El seu disseny ha portat de cap a l'Administració. L'Executiu vol ajudes selectives, condicionades i molt focalitzades, amb objectius ben definits. I s'ha topat amb l'inconvenient de com controlar que realment es fan servir en les metes fixades: Economia pretén que els fons es destinin a pagar costos fixos.





I que la resta es dediqui a reduir l'endeutament, bàsicament els pagaments pendents a proveïdors. Tenir a punt un sistema per comprovar-ho ha resultat un problema de gran dificultat tècnica.





Precisament, la creació d'una estructura de control a l'Agència Tributària és el que va provocar que Hisenda i Economia retrasasen diversos dies l'aprovació del conjunt de mesures per alleujar a les empreses.





Caldrà tributar per les ajudes





Habitualment, les subvencions públiques que reben les empreses, els professionals o fins i tot els particulars tenen la consideració d'ingrés per activitat econòmica o guany patrimonial en l'Impost sobre la Renda i d'ingrés extraordinari en l'Impost de Societats, i en tots dos casos tributen a l'marginal que correspongui, que pot arribar a ser fins de l'56% en l'IRPF i que oscil·la entre el 25% i el 20% en l'Impost de Societats en funció de la mida de l'empresa.





Des àmbits empresarials i professionals s'havia instat el Govern a declarar l'exempció de les ajudes directes del seu pla de suport a la solvència empresarial per no introduir cap element que pogués restringir la operativitat o la seva capacitat per estabilitzar la situació dels contribuents beneficiats, però Hisenda ha optat per preservar el règim fiscal ordinari vigent per a aquest tipus d'ajudes.





Clàusula de manteniment d'activitat





Les subvencions s'estendran fins a finals d'aquest any. I tindran com a condició que les empreses mantinguin la seva activitat fins al juny de 2022. Aquesta última clàusula busca que les subvencions no s'utilitzin per tancar els negocis, com ha passat en altres països.





Però també s'exigirà als beneficiaris que no hi hagi pujades de sous de directius, que no es distribueixin dividends, que no tinguin activitat en paradisos fiscals i que estiguin a l'corrent dels seus pagaments a la Seguretat Social i l'Agència Tributària.





El Govern ha ampliat a més la moratòria concursal fins al 31 de desembre. Aquesta suspèn l'obligació de sol·licitar el concurs de creditors per a aquelles empreses que entrin en insolvència. I està ja preparant una reforma per facilitar l'exoneració de deutes i aconseguir que més empreses surtin de l'concurs.





També ha augmentat a quatre mesos el període per poder endarrerir el pagament de deutes tributaris sense interessos de demora.