La junta directiva de DANONE destitueix el CEO Emmanuel Faber

La junta directiva de Danone va registrar el diumenge 14 de març a la nit la sortida immediata de l'CEO Emmanuel Faber, ja que certs accionistes, el consideraven responsable de l'pobre acompliment de l'gegant agroalimentari davant de competidors com Nestlé o Unilever.





Mentre s'espera la contractació d'un gerent general, el grup estarà dirigit per un tàndem format per Véronique Penchienati-Bosetta, gerent general internacional, i Shane Grant, gerent general per a Amèrica d'al Nord.





Emmanuel Faber deixarà de portar la batuta executiva de Danone, després d'una creixent pressió dels fons accionistes de la companyia contra el directiu pels mals resultats de 2020. Aquest seguirà sent president de el grup, però la recerca d'un nou conseller delegat ja està en marxa, després que Danone hagi confirmat la separació de càrrecs a proposta de l'propi Faber.





"Després de la seva reunió de l'1 de març, el consell d'administració de la companyia ha revisat la seva governança corporativa i ha decidit, a proposta d'Emmanuel Faber, separar les funcions de president i conseller delegat en un futur pròxim. Aquesta separació serà efectiva a partir d'el nomenament d'un nou CEO ", diu un comunicat remès per Danone. "El procés per contractar un nou CEO ha estat iniciada i un cop es completi, Emmanuel Faber se centrarà en el seu rol de president no executiu. Fins llavors seguirà sent president i CEO amb el total i unànime suport de l'consell d'administració", afegeix la companyia.









"Vull agrair a tots els nostres accionistes, als meus companys de direcció, als nostres empleats i als socis que van contribuir a la presa de decisions. Estic convençut que faran molt més fort l'execució del nostre pla i la nostra missió", ha dit Faber.





Els fons activistes Artisan Partners, amb un 3% de l'capital, i Bluebell, també amb presència en l'accionariat, han estat els més insistents en demanar la destitució de Faber després que les accions de Danone hagin perdut una quarta part del seu valor en l'últim any, i després d'una caiguda dels marges en 2020 des de més de l'15% a l'14%. Malgrat l'anunci, les accions de la multinacional cauen i alguns analistes ho atribueixen a el fet que el futur exconseller delegat continuï com a president, encara que sigui sense funcions ejectuvivas.





Faber ha impulsat en els darrers anys la transformació de Danone, basada en un major enfocament per la sostenibilitat i la producció local. El 2020 les vendes de el grup van caure un 6,6%, amb una caiguda de gairebé el 17% de l'negoci de l'aigua per les restriccions a l'hostaleria. Encara que el seu benefici net va créixer un 1,4% fins a 1.956 milions, aquest increment es va produir per elements extraordinaris, sense els quals la caiguda de la rendibilitat hauria caigut un 13%.