CCOO ha confirmat a Catalunyapress les mobilitzacions davant de l'ERO de la filial de la multinacional de begudes Coca-Cola European Partner Iberia, que afecta a 65 persones de les plantes de Cobega Embotelladora de Catalunya i Beganet, "injust, desproporcionat i oportunista".





Les accions s'han iniciat aquest dilluns davant l'Edifici Illumina (c. de Gaspar Fàbregas i Roses, 81) on hi ha el centre d'Esplugues de Llobregat.





La secretària general de la Secció Sindical Intercentres de CCOO de Coca-Cola, Cristina Duran, ha explicat a aquest diari que el d'aquest centre del Baix Llobregat es on l'afectació és més gran. Ha afegit que també hi han treballadors que estan patint la situació en plantes de Girona, Tarragona i Lleida.





L'ERO presentat per Coca-Cola afecta, en total, a uns 360 llocs de treball a tot l'estat espanyol i Duran ha avançat a Catalunyapress que tenen previst seguir les concentracions els propers dies 18 i 22 de març.





"No ens aturarem" ha reblat la responsablede CCOO. La plantilla total actual a Espanya es de 3.500 treballadors.









Els treballadors de Coca-Cola a Catalunya en peu de guerra Foto @EP











A banda dels centres afectats a Catalunya, les regions més afectades són Andalusia, Castella-la Manxa i Castella i Lleó.





CCOO ha lamentat que Coca-Cola "s'aprofiti de la pandèmia" per acomiadar treballadors "amb l'únic objectiu maximitzar els seus amplis beneficis". En els últims anys, l'empresa ha tancat la fàbrica de Fuenlabrada i de Màlaga i ha eliminat 1.650 llocs de treball en set anys.