La Guardia Urbana de Molins de Rei vigilarà els carrers amb un dron d'última generació

La Guàrdia Urbana de Molins de Rei ha estrenat aquesta setmana el primer dron per a la videovigilància aèria de la vila. La posada en marxa d’aquesta nova adquisició tecnològica permet millorar i garantir la seguretat als carrers molinencs, i reforçar-ne la vigilància.





Aquesta nova eina tecnològica permet modernitzar i digitalitzar el cos de la Polícia Local. De moment, podran fer ús del dron 3 agents habilitats amb la titulació pertinent.

A l’acte de presentació del dron van participar els cossos de seguretat de la Guàrdia Urbana, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil i els agents rurals, els Bombers i el SEM.





En l'acte l’alcalde, Xavi Paz, ha agraït a tots aquests professionals la gran tasca feta durant aquest any de pandèmia: “porteu un any d’estrès i tensió molt gran. Moltes gràcies a tots i a totes per la dedicació sempre i especialment al llarg d’aquest any. Les nostres vides, en moments com aquests, està a les vostres mans”.

Per això, el regidor de la Guàrdia Urbana, Miquel Zaragoza, ha explicat que “quan vam iniciar aquest mandat, teníem molt clar que subministraríem els recursos necessaris als cossos de seguretat perquè poguessin fer la seva feina”. Paz afegeix que “com a responsables públics tenim l’obligació d’adaptar-nos als temps i a les necessitats actuals dels nostres agents”.

Actualment, la Guàrdia Urbana de Molins de Rei disposa de 3 agents amb el títol de pilot a nivell professional per poder fer volar aquests drons. Juan Antonio López, sergent de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei, ha explicat que “fer servir el dron no ha estat fàcil, perquè requereix tot un seguit d’autoritzacions i tràmits abans i després per fer-lo volar. En cas d’una emergència, no hauríem de seguir el protocol habitual de coordinació; només hem de fer una trucada telefònica a la torre de control”.





La principal característica d’aquest dron és que disposa de dues càmeres: una d’òptica que grava en 4K i una càmera termogràfica per infrarojos, la qual permet veure quan es fa fosc i diferenciar els diferents graus de temperatura per poder localitzar persones o poder esbrinar la temperatura exacta, per exemple, d’un sostre que s’està cremant.





El dron està dotat de mitjans tècnics tan avançats com poden ser la càmera tèrmica, però també disposa d’un equip de megafonia, llums de visió nocturna, llums estroboscòpics, sensors de detecció d'obstacles, paracaigudes per a vols en el nucli urbà i un sistema ADS-B que permet detectar la presència d'aeronaus tripulades que es trobin properes.





Mitjançant la seva visió aèria, el dron permet diverses utilitats, entre les quals reforçar i donar suport als operatius policials i perfeccionar serveis tan rutinaris como els de control del trànsit, investigar accidents, controls de seguretat ciutadana, detecció d'irregularitats urbanístiques, detecció d’abocaments illegals o control de masses en grans esdeveniments. També serveix com a eina per a la recerca de persones perdudes o altres situacions de catàstrofe, per donar suport a altres cossos d’emergència.









