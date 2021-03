Rússia anuncia acords amb Espanya per produir la vacuna 'Sputnik

El Fons Rus d'Inversió Directa (RDIF) ha signat acords amb Espanya, Itàlia, França i Alemanya per a la producció de la vacuna contra la coronavirus 'Sputnik V', segons ha informat l'agència Sputnik, al·ludint a un comunicat de el director general d'el fons , Kiril Dmítriev.





"El RDIF aconseguir acords amb companyies d'Itàlia, Espanya, França i Alemanya per llançar la producció de 'Sputnik V'. Estan en curs les negociacions amb una sèrie de productors per incrementar la producció a la Unió Europea, cosa que "permetrà iniciar els subministraments actius de la vacuna russa a el mercat europeu un cop rebuda l'aprovació de l'Agència Europea de Medicaments (EMA)", ha asseverat Dmítriev.





A més, ha informat que el RDIF i els seus socis estan disposats a iniciar els enviaments als països de la UE que registrin la vacuna 'Sputnik V' per compte propi. Aquesta vacuna, desenvolupada pel Centre d'Epidemiologia i Microbiologia Nikolái Gamaleya amb el finançament de l'RDIF i aprovada a Rússia l'11 d'agost de 2020, va ser la primera vacuna anticovid registrada al món i té una eficàcia de l'91,6 per cent, de acord amb els resultats dels estudis clínics.





El medicament es va registrar per a l'ús d'emergència ja en més de 50 països. La vacuna està a l'espera de l'aprovació de l'EMA per ser utilitzada a la UE però alguns països europeus, com Hongria i Eslovàquia, ia la van autoritzar.