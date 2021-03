La Fundació CERMI Dones (FCM) ha exigit a l'ONU promoure "de manera efectiva" el dret a la feina i als l'ocupació de les dones amb discapacitat per a "no deixar-les enrere".





Així ho ha manifestat l'entitat en la seva contribució a la consulta pública de l'Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat per a una futura Observació General sobre el dret a la feina i als l'ocupació.





D'aquesta manera, la contribució de la Fundació CERMI Dones se centra en aportar informació per garantir que la pròxima Observació General sobre l'Article 27 de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CRPD) asseguri un enfocament interseccional per "no deixar enrere "a les dones amb discapacitat.





Per a això, ha destacat els obstacles a què s'enfronten les dones amb discapacitat en el seu accés, permanència i promoció en el mercat laboral; a les diferències salarials per treball d'igual valor; a la violència i l'assetjament en el lloc de treball; a les condicions i drets laborals durant l'embaràs i la maternitat; a la persistència de la bretxa digital que impedeix a les dones amb discapacitat ser competitives professionalment; a les cures i el treball no monetitzat que aporten les dones; i en la necessitat de millorar la seva participació política i sindical.









La Fundació CERMI exigeix a l'ONU el dret a la feina i l'ocupació de dones amb discapacitat. Foto: Fundació CERMI Dones.





En aquest sentit, la fundació ha recomanat el disseny i aplicació de polítiques públiques d'ocupació que tinguin present la igualtat de les dones per raó de gènere i de discapacitat des d'un enfocament interseccional, i assegurar que prenguin en consideració la situació específica de les dones amb discapacitat.





També, tenint en consideració les taxes altes d'atur i els nivells elevats de pobresa de dones amb discapacitat, advoca per promoure la seva formació, la seva contractació, el seu accés a l'ocupació, el manteniment de el lloc de treball, la igualtat de remuneració per treball d'igual valor, les adaptacions en el lloc de treball i la conciliació laboral i familiar.





D'altra banda, demana prohibir, sota pena de sancions, l'acomiadament per motiu d'embaràs o llicència de maternitat i la discriminació en els acomiadaments sobre la base de l'estat civil.





ENTORNS LLIURES DE VIOLÈNCIA CONTRA DONES AMB DISCAPACITAT





A més, la Fundació CERMI mujere s reclama que els llocs de treball siguin entorns segurs i lliures de violència contra les dones amb discapacitat, prestant una atenció particular als entorns (pre) laborals tancats i segregats, com tallers ocupacionals de persones amb discapacitat i tallers protegits segregats.





En aquest contesto, demana fomentar entre els ocupadors a la contractació de dones amb discapacitat víctimes de violència per mitjà d'incentius fiscals i d'altres tipus.





De la mateixa manera, exigeix que la legislació garanteixi "de manera efectiva" el dret de les dones amb discapacitat i de les mares i cuidadores de familiars amb discapacitat a un treball decent i de qualitat ia treballar en igualtat de condicions amb les altres persones, mitjançant l'impuls de mesures d'acció afirmativa que eliminin la seva discriminació en l'accés, permanència i promoció en el mercat de treball com a conseqüència d'estereotips negatius contra elles per raó de gènere, de discapacitat i per la seva intersecció amb altres condicions humanes.





Així mateix, la fundació demana que es promulgui legislació que prohibeixi que les persones amb discapacitat i les dones puguin rebre un salari inferior a el salari mínim establert i garantir el principi d'igual salari per treball d'igual valor, prestant especial atenció a les diferències salarials que pateixen particularment les dones amb discapacitat.





En aquest sentit, aposta per promoure programes de formació i qualificació permanent perquè les dones amb discapacitat adquireixin les competències digitals requerides pel mercat laboral, amb particular atenció a les dones amb discapacitat amb majors nivells d'inactivitat laboral.





D'altra banda, la Fundació CERMI mujere s reclama que es posin en marxa polítiques de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, que, en el marc d'una política de cures concebuda des d'un enfocament de drets humans , inclosos els drets laborals, tingui en compte la realitat de les dones amb discapacitat, no només com a receptores de cura, sinó també com a proveïdores de el mateix.





Finalment, sol·licita la recopilació i desagregació de dades per sexe, edat i tipus de discapacitat en relació amb la situació de l'ocupació i de la participació en el mercat de treball de les persones amb discapacitat, així com promoure la participació política i sindical de les dones amb discapacitat en igualtat de condicions amb les altres persones, per tal de garantir la seva participació en la presa de decisions que els afecten.