I ndesa va invertir l'any passat uns 733.000 euros per adequar 222 suports de línies elèctriques repartits en totes les comarques de Tarragona segons ha informat aquest dilluns.





En els últims tres anys s'han adequat més de 2.000 suports a Catalunya, prioritzant criteris de conservació d'espècies de manera que es garanteixi l'adaptació urgent dels suports que poden tenir un major impacte sobre l'avifauna.





Endesa preveu invertir aquest any a Catalunya més de 4,6 milions d'euros en adequar suports i instal·lar dispositius aïllants i protegir línies de mitja tensió per preservar espècies d'aus protegides o amenaçades.





Endesa va invertir 733.000 euros a Tarragona per adequar 222 suports de línies en 2020 @EP





La companyia treballa en la planificació per modificar les primeres 350 torres elèctriques susceptibles de representar perill per a l'avifauna ubicades principalment a la Plana de Lleida, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Baix i Alt Empordà.





Es continuarà substituint bona part de la xarxa de baixa tensió que passa per zones boscoses per facilitar la convivència entre les infraestructures i els ecosistemes i salvaguardar les espècies mitjançant un canvi de la línia aèria convencional per un nou tram de cable trenat.





Aquest tipus cablejat representa una reducció important de les mesures i amplitud física de la línia, ja que les tres fases de mantenen unides, ia més, suposa una mesura anticol·lisió perquè reforça visualment la presència del cable.