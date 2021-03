Toni Cantó se'n va de Ciutadans i agraeix a Albert Rivera l'exemple que va donar

Una altra de les sorpreses del dia l'ha protagonitzat Toni Cantó a l'sortir de la reunió de Ciutadans i afirmar "me'n vaig a València per dimitir, deixo Ciutadans"













@EP





Cantó s'ha mostrat molt enfadat perquè creu que "Aguado no és la persona més indicada per a presentar com a candidat a Madrid de nou, perquè per ell avui estem aquí davant d'aquestes eleccions a Madrid. Un partit ha d'admetre els errors i assumir les responsabilitats".





El líder territorial valencià no ha estat l'únic que ha deixat el partit taronja.









El vicesecretari general primer de Ciutadans, Carlos Cuadrado, i el vicesecretari general adjunt de la formació, José María Espejo-Saavedra, han decidit donar "un pas a la banda" aquest dilluns després dels esdeveniments ocorreguts a la Comunitat de Madrid i la Regió de Múrcia, segons han informat fonts de la formació taronja. Això vol dir que deixen les funcions que ara realitzaven.









No obstant això, les mateixes fonts han confirmat que els dos dirigents romandran en el Comitè Permanent de el partit per seguir treballant en el projecte de Ciutadans al costat de la presidenta de el partit, Inés Acostades.