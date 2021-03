Zaragoza (PSC) recorda Iglesias que ha criticat a Illa per deixar el Govern per ser candidat

El coordinador dels diputats i senadors de PSC, José Zaragoza, ha recordat a el vicepresident Pablo Iglesias seves crítiques a Salvador Illa per deixar el Govern en plena pandèmia per ser candidat a les eleccions catalanes, ara que el líder de Podem es dóna de baixa de l' Executiu per competir en les autonòmiques de la Comunitat de Madrid.





José Zaragoza - EP





"Pablo Iglesias va criticar a Salvador Illa per renunciar a ser ministre per a guanyar les eleccions catalanes", ha escrit Zaragoza al seu compte de Twitter.





I és que, segons el diputat de PSC i membre de la direcció de el Grup Socialista, Iglesias no sembla que vagi a guanyar les eleccions autonòmiques, sinó que "dimiteix per disputar-li el lideratge a Mónica García de Més Madrid".