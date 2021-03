Wallbox instal·larà la seva nova planta de producció a la Zona Franca de Barcelona

Wallbox ha triat la Zona Franca de Barcelona per instal·lar una nova planta, expandir la seva capacitat productiva i seguir abastint la demanda creixent dels seus productes tant al mercat nacional com en l'internacional. Aquest matí, Enric Assumpció, CEO de Wallbox, i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), han signat a la seu de l'entitat el contracte d'arrendament amb una durada de 10 anys.





CZFB





"La nova fàbrica representa no només un pas molt important per al futur de Wallbox, sinó també per a la indústria de l'automoció a Espanya que, com en tot el món, camina cap a l'electrificació. Hem trobat a la Zona Franca la infraestructura i l'entorn necessaris per instal·lar una fàbrica puntera que ens permetrà seguir afermant el nostre lideratge en el sector de la recàrrega elèctrica i maneig energètic a nivell global "ha comentat Enric Assumpció, CEO d'Wallbox. I ha afegit que "és una tendència global que la recuperació econòmica tingui com un dels seus pilars la sostenibilitat, basada en innovació que construeixi tecnologies més netes i eficients des del punt de vista mediambiental, i nosaltres estem compromesos d'una manera integral en accelerar aquest procés en el sector de la mobilitat creant una fàbrica que sigui la primera pedra per a la creació d'un HUB mundial d'electromobilitat a Espanya ".





Durant l'acte de signatura, Pere Navarro ha assenyalat que "la Zona Franca de Barcelona se sent orgullosa de ser l'opció triada per rebre la nova fàbrica de Wallbox, i albergar una empresa que despunta en un sector d'alt creixement com el de la recàrrega de cotxes elèctrics i inverteix massivament en R + d per al desenvolupament de tecnologies sostenibles punteres a nivell mundial. Sens dubte, aquestes decisions reafirmen el nostre objectiu de liderar la transició cap a una nova economia basada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU ".





La nova fàbrica ocuparà una parcel·la de 16.800 m2, amb una nau de 11.220 m2 que passarà en els propers mesos per obres d'adaptació per adequar-se a les activitats de producció, validació i emmagatzematge que es duran a terme des d'aquí. La posada en marxa de les línies de producció està prevista per al quart trimestre d'aquest any. El pla d'expansió de Wallbox preveu superar el doble de la plantilla d'empleats, arribant a la fi de 2021 amb 800 empleats, dels quals una quarta part estarà implicada directament o indirectament en el procés productiu.





Actualment, Wallbox compta amb una fàbrica a Sant Andreu de la Barca, la qual cobreix les seves necessitats productives per abastir els més de 60 mercats en els comercialitza els seus productes, i una altra fàbrica a la Xina destinada a proveir aquest mercat exclusivament. Amb la incorporació d'aquestes noves instal·lacions Wallbox espera cobrir la demanda creixent dels diferents mercats en què té presència, doblant la seva capacitat productiva.





La Zona Franca de Barcelona, que és un referent en la indústria automotriu d'aquest país, té un ambiciós pla de reindustrialització que està atraient empreses i generant confiança entre companyies que estan cridades a generar un alt impacte no només en el seu entorn més immediat sinó en indústries que lideraran l'economia global en els propers anys, com és el cas de Wallbox.





El futur és avui, una fàbrica 4.0





Dins de les majors innovacions de la fàbrica estan que serà un referent en la indústria a l'integrar sistemes de Fàbrica 4.0, el seu ús de l'energia, els sistemes LEAN de gestió de processos que incorpora, així com per la implementació del concepte "Cradle to Cradle "en totes les obres d'adaptació.





Una fàbrica 4.0 anomenada també "de el futur" o "intel·ligent" es caracteritza per la presa de decisions descentralitzades i automatitzades, perquè el tractament de les dades obtingudes durant el procés de producció és exponencialment ràpid i permet la seva anàlisi en temps real, així com possibles ajustos, pels alts nivells d'automatització i per estar interconnectada a través d'Internet of Things aplicat a la indústria (IOT).





La fàbrica comptarà amb un sistema innovador de gestió energètica, que a través de la regeneració de la mateixa permetrà la reutilització de el 75% de l'energia consumida en el procés productiu, tornant a la xarxa energètica interna. A més, es preveu la instal·lació de panells solars fotovoltaics amb 300 kW de potència que aportaran la capacitat de proveir entre el 30% i el 60% de la producció amb energia solar. Aquest plantejament permetrà l'estalvi diari equivalent a el consum energètic d'un edifici residencial amb 80 habitatges. La previsió és que en un futur l'energia fotovoltaica s'expandeixi i atengui fins a un 90% de la necessitat d'energia per a la producció.





El concepte "Cradle to Cradle", que serà aplicat de manera pionera a les obres d'adequació de la fàbrica, busca eliminar la generació de residus a través de el disseny i de materials ecoeficients. El concepte ja ha estat aplicat per l'empresa en les obres d'actualització i reforma de la seva seu corporativa també situada a la Zona Franca, i són part del compromís de l'empresa en buscar promoure la sostenibilitat en tots els aspectes del seu negoci.





Amb aquestes noves instal·lacions Wallbox es reafirma com a empresa pionera tant en el seu model productiu com en la contribució de el model urbà i vial de les Smart Cities al voltant de el món.