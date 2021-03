VÍDEO: Festa il·legal amb 58 persones a l'Elite Sport Bar de Badalona

Festa il·legal - Ajuntament de Badalona





La Guàrdia Urbana de Badalona va denunciar ahir diumenge 14 de març a la tarda 58 persones i els propietaris del bar Elite Sport Bar, al barri de la Pau, perquè feien una festa illegal amb la persiana mig abaixada. Els responsables del local, que ja té antecedents tant administratius com policials per diferents motius, s’exposen ara a una sanció d’entre 60.001 i 600.000 euros per incomplir la Llei de Salut.





En el moment que van arribar els agents al local, a l’interior de l’establiment hi havia música, gent consumint begudes, fumant, sense utilitzar mascaretes i sense respectar les mesures de distància social establertes. A més de denunciar les 58 persones que en aquell moment estaven dins del bar musical, els agents també van aixecar cinc actes contra el local per no acreditar la llicència municipal, ni l’assegurança de responsabilitat obligatòria, ni la llicència per disposar de billar, a més de per no realitzar la revisió periòdica dels extintors, i una altra d’inspecció de l’establiment.

















L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha considerat que “és inadmissible que aquests irresponsables no només organitzin festes illegals posant en risc la salut de tots, sinó que a més és indignant que es burlin fent propaganda d’aquestes festes a les xarxes socials”. “Després dels conflictes que genera aquest bar, espero que aquest incompliment de la normativa sanitària serveixi per sancionar de forma contundent els propietaris i precintar el local”, ha conclòs l’alcalde.