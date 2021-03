Acebes nega haver rebut diners de la caixa 'B' del PP

El que va ser secretari general de Partit Popular (PP) entre 2004 i 2008, Ángel Acebes, ha negat rotundament haver percebut retribucions en diner negre procedent de la 'caixa b' de el partit, tal com reflecteixen els coneguts com a 'papers de Bárcenas' .





Ángel Acebes - EP





Durant la seva declaració en la vista oral que se celebra a l'Audiència Nacional i en què es jutja el presumpte pagament de la reforma de la seu del PP amb diners de la 'caixa b', ha respost a preguntes el Ministeri Fiscal que "en absolut "va rebre els pagaments que va plasmar l'extresorer Luis Bárcenas en els seus anotacions, i que tot el que ha percebut en la seva vida ho ha fet" amb les oportunes retencions "i declarant per això a l'Agència Tributària.





A més, ha explicat que després de la publicació al diari El País d'aquests papers no va contactar ni amb el tresorer de llavors Álvaro Lapuerta ni amb el que va ser el gerent Luis Bárcenas. Sobre per què apareixia en aquestes anotacions ha dit que no l'hi explicava i que només pot afirmar que "no són certes, rotundament falses, perquè no es correspon amb la realitat".





Tot i que ha negat durant la seva declaració que conegués l'existència d'una 'caixa b', el fiscal ha incidit que altres testimonis com Luis Fraga sí que han reconegut pagaments a 'b'. A això Acebes ha respost que ha escoltat "amb sorpresa" la declaració de Fraga perquè és la primera vegada que escolta que a un candidat al Senat li dóna el PP "uns diners per a la seva campanya personal