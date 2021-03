Edmundo Bal carrega contra Toni Cantó i assegura que acabarà al PP

El dirigent de Ciutadans i portaveu adjunt al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, ha afirmat que, segons la seva opinió, el portaveu de Cs a les Corts Valencianes, Toni Cantó, va arribar aquest dilluns a la reunió de l'Executiva de el partit amb la idea de rebutjar la seva integració en el Comitè Permanent i ha expressat la seva sospita que, després d'haver dimitit dels seus càrrecs en Cs, acabarà entrant al PP.





Edmundo Bal - EP





En declaracions als periodistes a la porta de la seu de Ciutadans, Bal ha lamentat que Cantó no hagi volgut incorporar-se a Comitè Permanent de el partit, com li ha ofert la presidenta, Inés Arrimadas, ni votar la proposta de la direcció per rebutjar la " maniobra "del PP per captar càrrecs de Cs o" comprar-los ".





El portaveu parlamentari ha indicat que Cantó no ha traslladat als seus companys de l'Executiva seva decisió de deixar les seves responsabilitats al partit, renunciar a la seva acta de diputat i abandonar la política, i li ha retret que informés abans als mitjans de comunicació després "aixecar-se de forma precipitada i sortir de la sessió", on "no ha volgut debatre ni dialogar", sinó "imposar les seves idees".





"BLANC I EN AMPOLLA"





"Respecto la seva decisió", però "la sensació és que aquesta operació estava perfectament calculada i orquestrada" i que "ja venia amb la idea que s'anava a aixecar i s'anava a anar", ha afirmat, expressant preocupació per la possibilitat de que Cantó sigui un dels representants de Cs que acabi al PP.





"Blanc i en ampolla", ha afegit Bal, que creu que cal "sospitar què és el que passarà amb Toni Cantó i on va a anar" després de la seva marxa, especialment després que el polític valencià no es quedés en la reunió per votar la proposta de la direcció per "retreure i censurar la maniobra orquestrada del PP per oferir llocs a determinades persones de Ciutadans" a través d'actes de "transfuguisme" o abandonant l'acta.





Bal ha recalcat que, més enllà del que ha passat amb Cantó, a l'Executiva Nacional "tothom" està d'acord en aquesta idea i en la necessitat de reafirmar el projecte de centre de Ciutadans, que, segons ha subratllat, "és més necessari que mai ".





"ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITATS" PER MÚRCIA





D'altra banda, ha posat en valor la "assumpció de responsabilitats" per part de Carlos Cuadrado i Josep Maria Mirall Saavedra per la gestió de la moció de censura a Múrcia, als quals la presidenta de el partit ha rellevat dels seus llocs com vicesecretari primer i vicesecretari adjunt, respectivament, encara que mantenint-los en el Comitè Permanent.





També ha destacat l'aplaudiment "unànime" i "durador" que han collit els companys de Múrcia Ana Martínez i Mario Gómez quan han relatat "tots els casos que han hagut de viure i patir" amb el PP en aquesta comunitat per l'escàndol dels càrrecs vacunats contra el coronavirus i les "corrupteles" a l'Ajuntament de la capital, que van justificar les mocions de censura contra el PP a la Regió i al consistori. "Ens han posat els pèls de punta".