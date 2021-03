Macron anuncia la suspensió de la vacuna d'AstraZeneca a França per "precaució"

El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat la suspensió temporal per "precaució" de la vacunació amb el fàrmac desenvolupat contra la COVID-19 per AstraZeneca i la Universitat d'Oxford, a l'espera el pronunciament que adopti aquest dimarts l'Agència Europea de l' medicament (EMA).





Emmanuel Macron - EP





Macron ha fet l'anunci durant una compareixença conjunta amb el president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, reconeixent que en els últims dies han estat diversos els "socis" europeus que han decidit paralitzar la inoculació d'aquesta vacuna mentre s'aclareixen els efectes secundaris - Alemanya aquest mateix dilluns--.





El mandatari gal ha dit que, fins que parli l'EMA, el ministre de Salut, Olivier Véran, en coordinació amb altres autoritats, han determinat que el millor és "suspendre per precaució" l'ús del fàrmac d'AstraZeneca, a l'espera de " reprendre-ràpidament "si així ho avala l'agència europea. En aquest sentit, ha advocat per adoptar aquest tipus de decisions dins d'una estratègia comuna.





Per a Sánchez, l'especial vigilància que hi ha sobre tot el procés de vacunació és exemple de "garantia i seguretat", si bé ha evitat pronunciar-se sobre una possible paralització a l'espera d'una compareixença prevista per a aquesta mateixa tarda de la ministra de Sanitat, Carolina Darias.





FUTURES MESURES





Coincidint amb el primer aniversari de l'entrada en vigor del confinament domiciliari a França, Macron ha recordat que decisions d'aquest tipus "no són fàcils" perquè afecten llibertats bàsiques i, de cara a el futur, ha apostat per mesures "adaptades" i " proporcionals ", apuntant al possible enduriment de restricció en funció de l'evolució del virus en els diferents territoris.





El confinament, ha explicat, va ser fa un any "l'única manera de protegir les vides i el sistema hospitalari" davant d'un virus que ha reconegut "imprevisible". Ara, ha plantejat tenir en compte un altre tipus de factors, incidint per exemple en la "desesperació" associada a l'aïllament o a la necessitat de mantenir l'educació o certa vida econòmica i social.